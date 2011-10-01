50 درصد از مطالبات مردم شهر گلشن از شهرداری محقق شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلاح ورودی شهر گلشن از مطالبات مردمی گلشن بوده است، اظهار داشت: تاکنون برای تحقق این موضوع طرحی آماده و به حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه شده که در اداره کل راه استان اصفهان و شورای ترافیک نسبت به انجام مسیر در حال بررسی است.

وی افزود: این پروژه با همکاری اداره کل راه و ترابری استان، شهرداری گلشن و مساعدت فرمانداری شهرستان انجام می‌شود.

شهردار گلشن بودجه شهرداری گلشن در سال جاری را بالغ بر هفت میلیارد ریال برشمرد و گفت: شش میلیارد و 100 میلیون ریال آن از پرداخت عوارض توسط مردم و سایر بخشها محقق شده اما باید با توجه به اینکه این شهر برای انجام زیرساخت‌های بی شمار نیازمند بودجه بیشتری است، متمم زده شود و این بودجه برای امسال به 11 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی در مورد آخرین وضعیت عمرانی شهر گلشن و تحقق مطالبات مردمی توسط شهرداری افزود: حمل و نقل عمومی در شهر گلشن نیاز به ساماندهی داشت که تفاهم نامه‌ای در این زمینه با اتوبوسرانی بخش دولتی شهرستان شهرضا منعقد شد و به دنبال این اقدام یک دستگاه اتوبوس در مسیر گلشن - شهرضا و دو دستگاه تاکسی ویژه در مسیر گلشن - اصفهان قرار می‌گیرد.

رضایی که جوان‌ترین شهردار اصفهان است به زیرساختهای حمل و نقل و گسترش آن اشاره کرد و افزود: سه دستگاه مینی‌بوس نیز در آینده‌ای نزدیک به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی به دستور معاونت عمرانی وزارت کشور وارد ناوگان این شهر می‌شود.

وی ایجاد بازار روز گلشن را در ادامه پیگیری قول‌هایی که به مردم شهر گلشن در مراسم معارفه خود داده بود، دانست و افزود: با تشکیل کمیته رفع تخلفات شهری نسبت به جمع‌آوری سد معبر در سطح محله‌های این شهر اقدام و برای سهولت هر چه بیشتر بازار روز گلشن در مرکز این شهر راه‌اندازی شد.

نخستین ایستگاه آتش نشانی شهر گلشن راه اندازی شد

شهردار گلشن با اشاره به اینکه در این شهر ایستگاه آتش نشانی یکی از مهم‌ترین نیازمندیها بود، بیان داشت: با مذاکراتی که با دفتر فنی استانداری اصفهان صورت گرفت، تفاهمنامه‌ای در معاونت و برنامه‌ریزی استانداری منعقد شده که برای ساخت ایستگاه آتش نشانی بودجه و زمین آن اختصاص پیدا کرد.

رضایی اضافه کرد: خودرو ویژه این ایستگاه نیز با تجهیزات کامل و صرف هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 200میلیون ریال، از معاونت عمرانی وزارت کشور دریافت و در محل شهرداری گلشن مستقر شد.

وی همچنین به عملیات عمرانی و اصلاح وضعیت عبور و مرور این شهر پرداخت و افزود: در راستای بهبود و اصلاح وضعیت عبور و مرور شهری عملیات ساماندهی آسفالت، رنگ آمیزی و فضای سبز خیابان آزادگان به طول یک کیلومتر با حدود دو میلیارد ریال هزینه انجام شده است.

شهردار گلشن اتمام بلوار گذاری، ایجاد فضای سبز و نصب چراغ در خیابان امام حسین به طول 500 متر را در راستای اجرای عملیات در فاز نخست دانست و بیان داشت: ادامه فاز دوم با انجام آزادسازی‌ها در حال پیگیری و انجام است.

وی در ادامه از نام‌گذاری کوچه‌ها و خیابان‌های فاقد نام‌گذاری شهر گلشن خبر داد و افزود: تابلوهای مورد نظر در حال ساخت است که تا پایان امسال این اقدام نیز انجام می‌شود.

رضایی اضافه کرد: همچنین آزادسازی خیابان امام حسین(ع) به محله دولت آباد، زیرسازی آن انجام گرفته و آماده آسفالت شده تا به مرکز شهر متصل شود.

وی در ادامه تصریح کرد: چارت اداری شهرداری گلشن با پیگیری‌های مستمر در معاونت عمرانی وزارت کشور ارائه شد و پس از ابلاغ در استانداری و پیگیری‌های مداوم این شهرداری وارد بخش آزمون و استخدام شد.

شهردار گلشن، انجام اتوماسیون اداری به طور کامل و برقراری ارتباط با تمام نقاط استانداری اصفهان و نیز ترمیم ترانشه سطح شهر با هزینه یک میلیارد ریالی را از دیگر اقدامات این شهرداری برشمرد.

وی در ادامه به طرح‌های در حال اجرای این شهرداری اشاره کرد و گفت: اجرای دفع آبهای سطحی با برآورد هزینه 600 میلیون ریالی، خرید خودرو مخصوص جمع آوری زباله تا دو ماه آینده، ساخت بلوار امام خمینی(ره) به سمت صنایع کارگاهی این شهر به طول چهار کیلومتر با هزینه 800 میلیون ریال از اقدامات در حال اجرای این شهرداری است.

راه اندازی پارک کودک گلشن تا دو ماه آینده

رضایی ادامه داد: در برنامه‌های آتی این شهرداری ساماندهی آرامستان شهر گلشن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از راه‌اندازی پارک کودک در محله دولت آباد گلشن با زیر بنای یک هزار مترمربع و صرف هزینه‌ای بالغ بر 450 میلیون ریال تا دو ماه دیگر خبر داد و افزود: برای احداث پارک عمومی گلشن نیز در حال بررسی و جانمایی هستیم.

شهردار گلشن با بیان اینکه تاکنون 150میلیون ریال برای کانونهای فرهنگی هزینه شده، تصریح کرد: در بخش ورزشی تیمهای والیبال و فوتبال تشکیل شده که تیم فوتبال شهر گلشن به مرحله استانی راه پیدا کرده است.

وی از دیگر اقدامات شهرداری گلشن را ساماندهی گلزار شهدای این شهر با کمک بودجه تملک و دارایی شهرستان دانست و اظهار داشت: بودجه‌ای به این مهم اختصاص داده شد تا در آینده‌ای نزدیک با طرحی جدید به اتمام رسد.