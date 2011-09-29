فلسفه تشکیل بسیج بیمه انقلاب از گزند دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم شعر و خاطره "بسیج در هشت سال دفاع مقدس" اظهار داشت: بسیجیان با سلاح ایمان، شجاعت و شهادت در مقابل دنیا ایستادند و در دوران جنگ تحمیلی این فلسفه را به اثبات رساندند.

وی با اشاره به قدرت تاثیرگذاری هنر در دفاع مقدس افزود: هنر قابلیتهای ویژه‌ای دارد که بسیجیان می‌توانند با دریافت آن در صحنه‌های مختلف علمی و هنری موفق شوند.

سرپرست حوزه هنری استان با بیان اینکه با صداقت هر چه در توان داریم باید تبیین و بازگویی فلسفه شهادت و ایثار در طبق اخلاص بگذاریم، اضافه کرد: حوزه هنری آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه هنر، ادبیات دینی و آیینی در اختیار بسیجان قرار دهد.

دشمنان پشتیبانی و دفاع مردم از نظام را فراموش کرده بودند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل هم دفاع مقدس را یکی از برگهای زیرین تاریخ کشور و یادآور شد: امروز باید به ادبیات دفاع مقدس و ظهور و بروز شجاعتهای رزمندگان این سرزمین، عشق بورزیم و به آن علاقه نشان دهیم.

سرهنگ علی تیموری یادآور شد: در 200 سال گذشته یک میلیون متر مربع از خاک ایران تصرف شده ولی در هشت سال دفاع مقدس به برکت مجاهدت شهدا و بسیجیان حتی یک وجب از خاک این سرزمین جدا نشد.

وی با اشاره به پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی تصریح کرد: پیروزی ملت ایران به سه عامل اصلی بستگی داشت حاکمیت ارزش‌های دینی، ولایت و امامت، دفاع مردم از نظام که در حقیقت دشمنان نظام از این مسئله غافل بوده و در تاکتیکهای خود تاثیر آن را فراموش کرده بودند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردبیل با بررسی اینکه چرا ایران مورد تاخت و تاز قرار گرفته، چگونگی پیشگیری از وقوع جنگ از طریق دیپلماسی و علل پیروزی با محوریت نقش بسیج در هشت سال دفاع مقدس را بیان کرد.

این مراسم با حضور هنرمندان، بسیجیان، رزمندگان و فرماندهان سالهای جنگ تحمیلی، فرمانده سپاه ناحیه اردبیل، نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اردبیل برگزار شد.



برگزاری همایش و کارگاه منطقه‌ای تصویرسازی "فرزندان صبح"، رونمایی کتاب "پلاکاردهای خالی گردان"، "روحانیت در 8 سال دفاع مقدس"، "شعر و موسیقی حماسی در دفاع مقدس" و مراسم شعر و خاطره "بسیج در 8 سال دفاع مقدس" از برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس حوزه هنری استان اردبیل بود.