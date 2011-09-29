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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

در دهه کرامت/

فروشندگان پوشاک در مشهد اجناس خود را با تخفیف عرضه می کنند

فروشندگان پوشاک در مشهد اجناس خود را با تخفیف عرضه می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد از تخفیف 15 تا 20 درصدی اجناس توسط فروشندگان واحدهای صنفی این اتحادیه به مناسبت دهه کرامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسان طوسی در خصوص تعداد واحدهای شرکت کننده در این طرح اظهار داشت: حدود 60 واحد صنفی در سطح شهر برای شرکت در طرح دهه کرامت اعلام آمادگی کردند و احتمال افزایش تعداد واحدهای شرکت کننده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: این واحدها با نصب بنر بر سر درب مغازه قابل شناسایی هستند.

طوسی در خصوص کیفیت اجناس و کالاهای توزیعی در این طرح بیان کرد: این واحدهای صنفی با کمک مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد و اتحادیه، اقدام به فروش تمام کالاهای موجود در واحد خود خواهند کرد و این اجناس از لحاظ کیفیت در سطح خوبی قرار دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد در خصوص نمایشگاه فروش پاییزه تصریح کرد: استقبال مردم از نمایشگاه فروش پاییزه بد نبوده است اما در حد مطلوب نبود.

وی افزود: اگر بتوان به جای نمایشگاه جشنوارههای مختلف در محل واحدهای صنفی برگزار کرد، نتیجه مطلوب‌تری مشاهده خواهیم کرد.

کد مطلب 1419868

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