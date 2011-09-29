فروشندگان پوشاک در مشهد اجناس خود را با تخفیف عرضه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسان طوسی در خصوص تعداد واحدهای شرکت کننده در این طرح اظهار داشت: حدود 60 واحد صنفی در سطح شهر برای شرکت در طرح دهه کرامت اعلام آمادگی کردند و احتمال افزایش تعداد واحدهای شرکت کننده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: این واحدها با نصب بنر بر سر درب مغازه قابل شناسایی هستند.

طوسی در خصوص کیفیت اجناس و کالاهای توزیعی در این طرح بیان کرد: این واحدهای صنفی با کمک مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد و اتحادیه، اقدام به فروش تمام کالاهای موجود در واحد خود خواهند کرد و این اجناس از لحاظ کیفیت در سطح خوبی قرار دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد در خصوص نمایشگاه فروش پاییزه تصریح کرد: استقبال مردم از نمایشگاه فروش پاییزه بد نبوده است اما در حد مطلوب نبود.

وی افزود: اگر بتوان به جای نمایشگاه جشنواره‎های مختلف در محل واحدهای صنفی برگزار کرد، نتیجه مطلوب‌تری مشاهده خواهیم کرد.