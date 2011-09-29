رسانه ها وعده های مدیران را رصد کنند/ وارد حاشیه نشوید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح پنشجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی خطاب به مجموعه مدیریتی استان گفت: وعده ها و قولهایی بدهید که عملی می کنید و رسانه باید هوشیارانه این موضوع را رصد کرده و در صورت عملی نشدن مدیران را به چالش و نقد بکشند.

وی در ادامه همچنین بر لزوم ارائه آمار درست به عنوان یک وظیفه شرعی وملی توسط مدیران دستگاهها برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از بروز تشویش و نگرانی در بین مردم تاکید و بیان داشت: مدیران دستگاهها باید با توجه به سردسیر بودن آب و هوای استان 60 درصد بودجه را تا پایان نیمه اول سال هزینه می کردند.

استاندار آذربایجان غربی از وجود اعتبار انباشته در حسابهای برخی ادارات و نهادهای دولتی استان با وجود پایان نیمه اول سال اظهار تاسف کرد و اظهار داشت: امسال 360 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان تسهیلات پرداخت می شود که با توجه به موقعیت خاص استان آمادگی پرداخت یک هزار و 400 میلیارد اعتبار را داریم.

وی با اشاره به اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای اجرای طرحهای آب، راه و هادی در مناطق روستایی استان، ادامه داد: این در حالی است که 800 میلیارد ریال برای اجرای برنامه های فرهنگی از جمله مساجد، تبلیغ دینی، کتابخانه مازاد بر اعتبار فرهنگی این مناطق بودجه محاسبه شده است.

نه حاشیه بسازید و نه به حاشیه ها توجه کنید

جلال زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران با اشاره به اینکه نباید کارهای زمین مانده را فراموش کرده و فقط طرحهای به اتمام رسیده را در ویترین مدیریت خود قرار دهید، گفت: باید با بررسی و شناسایی ضعفها و پتانسیلهای نسبت به برنامه ریزی دقیق و موثر اجرای طرحها و برنامه ها طی نیمه دوم سال اقدام کنید.

این مسئول از آغاز ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی طی شش ماهه اول سالجاری نیز خبر داد و افزود: تمام توجه مدیران باید خدمت رسانی به مردم آزاده و شریف باید و مدیران نباید حاشیه سازی کرده و به حاشیه توجه کنند، بلکه باید کارهای اصلی را مهم بدانند و از ظرفیت بین المللی استان بهره مندی لازم را ببرند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در این جلسه توجه به فعالیتهای تربیتی و فرهنگی، افزایش پوشش تحصیلی، ارتقای کیفیت آموزشی، ساماندهی و توسعه فضاهای آموزشی، توسعه زیرساختهای فناوری و راه اندازی مدارس هوشمند، ساماندهی و جذب نیروی انسانی متخصص و توجه به نهضت سواد آموزی را از اولویت این نهاد طی سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

ولی سمرقندی با اشاره به اینکه هم اکنون 188 هزار بی سواد در استان شناسایی شده و با توجه به دارا بودن رتبه 28 کشور در این زمینه، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در این راستا طی دو سال آینده جشن ریشه کنی بی سوادی در استان برگزار می شود.

این مسئول همچنین بیان داشت: بر اساس هدف ارتقای کیفیت آموزش به دلیل شناسایی ضعف دانش آموزان در چهار ماده درسی اقدام به برگزاری کلاسهای جبرانی در شیفت بعد از ظهر مدارس می کنیم، ادامه داد: امسال سه هزار و 177 کلاس درس در قالب 250 مدرسه در مناطق مختلف استان را به نوبت صبح منتقل کرده ایم.

در این جلسه سردار یوسف شاکری فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی به مناسبت هفته دفاع مقدس پیرامون مسائل جنگ و رشادتهای رزمندگان اسلام به ویژه در مناطق عملیاتی شمالغرب سخنرانی کرد.

چهارمین جلسه شورای اداری آذربایجان غربی در فضایی معنوی و آکنده از عطر و بوی شهدا برگزار و در این جلسه از معصومه ایمان زاده به عنوان تنها مادر در قید حیات سه شهید" برادران فاضلی" تقدیر شد.

در هنگام ورود مادر شهیدان فاضلی، تمامی حاضران در جلسه قیام کرده و استاندار آذربایجان غربی تا ورودی درب جلسه به استقبال این مادر شهید رفت.