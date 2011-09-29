وحدت و همدلی در زمینه توسعه استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح پنج شنبه در جمع مدیران استان افزود: در بخش‌های مختلف فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار و بالا بردن تولید در استان و اجرای طرح‌های مختلف وجود دارد و به‌دنبال استفاده از این پتانسیل هستیم و توفیقاتی نیز به دست آمده است.

وی با بیان اینکه در بحث اشتغال سال گذشته برای 32 هزار نفر اشتغال ایجاد شد، گفت: سهمیه ما در سال‌جاری 40 هزار و 400 نفر است که تا امروز 24 درصد از این سهم در استان محقق شده است.

رئوفی نژاد به توجه مسئولان برای اجرای طرح مسکن‌مهر اشاره کرد و یادآور شد: تا امروز به نسبت سهم بیشترین واحدهای آماده را داریم، به طوری که 11 هزار واحد واگذار شده و 42 هزار واحد مسکونی و روستایی و شهری در دستور کار است تا در دهه‌فجر جشن مسکن‌دار شدن را برگزار کنیم.

استاندار زنجان ادامه داد: شش هزار واحد آماده تحویل است و آخرین مرحله تحویل در دهه‌فجر خواهد بود.

رئوفی نژاد افزود: برای رفع موانع پیش‌رو در ز مینه توسعه صادرات اقداماتی صورت گرفته و به دنبال بالا بردن تولید هستیم و به همین خاطر چشم‌انداز صادرات 500 میلیون دلاری را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: اجرای طرح ریشه‌کنی بی‌سوادی در همین راستا صورت گرفته و تاکنون 180 هزار نفر گواهینامه پایان دوره را اخذ کرده‌اند و امیدواریم تا پایان سال همه 500 هزار نفر جمعیت هدف تحت پوشش قرار گیرد.

استاندار زنجان به مقوله امنیت استان نیز اشاره کرد و گفت: استان زنجان جز سه استان در بحث امنیت در کشور است و به ‌رغم موقعیت جغرافیایی استان زنجان، ما مشکلات امنیتی چندانی نداریم و این امر با تدبیر دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضایی و همه مسئولان محقق شده است و منطقه قرمز همه قاچاقچی‌ها، استان زنجان است.

رئوفی‌نژاد همچنین با اشاره به تلاش دستگاه قضایی استان زنجان افزود: تعامل دستگاه قضایی استان با سایر مسئولان استانی حائز اهمیت است و این باعث ارتقاء امنیت استان شده است.