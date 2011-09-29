به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین المللی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در گذشته رقیب تبلیغی ما در حوزه جهان اسلام عربستان بود که امروز ترکیه شده است و سعی میکند تا اسلام آمریکایی را در دنیا ترویج کند.
وی اظهار داشت: بودجه سازمان دیانت ترکیه 30 میلیارد یورو است و در ترکیه هزینه های آب و برق و ... مساجد تماما رایگان است زیرا آنها نقش مساجد را در تامین امنیت و اخلاق جامعه بسیار موثر می دانند.
حکیم الهی ادامه داد: ترکیه در کمتر کشوری ار کشورهای آسیای میانه و برخی نقاط دیگر دنیا نیست که حوزه و مدرسه علمیه برای تربیت مبلغ و امام جماعت نداشته باشد.
وی رقبای مسیحی را دیگر رقیبان ما در عرصه تبلیغ دانست و اظهارداشت:تنها سپاه صلح آمریکا 400 هزار عضو دارد که در دستگاه تبشیری مسیحی فعالیت دارند و مبشران مسیحی چقدر برای عرضه مسیحیت جانفشانی می کنند.
وی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم متفکران غربی به اسلام شناسی شیعی در کنار اسلام با قرائت اهل سنت روی آوردهاند و مورد توجه آنان قرار گرفته است.
معاون بین الملل جامعه المصطفی بیان داشت: در سفری که ما به آلمان داشتیم از ما درخواست کرسی شیعه شناسی داشتند که نشان میدهد ما در معرفی شیعه کوتاهی کرده ایم.
وی اظهار داشت: امروز درهای دنیا به سمت ما بازشده است و آرزوی سالیان دراز علما و مراجع برای ما فراهم است و مردم دنیا با عطش فراوان به دنبال یافتن حقیقت هستند و نباید در این باره کوتاهی کنیم.
حکیم الهی تصریح کرد: ما برای 400 هزار نفر در تونس ده تا مبلغ نداریم و در نقاط دیگر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی نیز وضع به همین منوال است و باید مبلغانی متناسب با نیازهای روز تربیت شوند.
وی در خاتمه با بیان اینکه حوزه قویترین استدلالها و محتواها را دارد تاکید کرد: متاسفانه در عرضه این محتوا کوتاهی داریم و شیوه های آن را به خوبی نمیدانیم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه تأکید کرد: برخی از رقبای تبلیغی ما مانند ترکیه به نام اسلام ریشه به تیشه اسلام میزنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین المللی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در گذشته رقیب تبلیغی ما در حوزه جهان اسلام عربستان بود که امروز ترکیه شده است و سعی میکند تا اسلام آمریکایی را در دنیا ترویج کند.
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