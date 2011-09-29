به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین المللی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در گذشته رقیب تبلیغی ما در حوزه جهان اسلام عربستان بود که امروز ترکیه شده است و سعی میکند تا اسلام آمریکایی را در دنیا ترویج کند.



وی اظهار داشت: بودجه سازمان دیانت ترکیه 30 میلیارد یورو است و در ترکیه هزینه های آب و برق و ... مساجد تماما رایگان است زیرا آنها نقش مساجد را در تامین امنیت و اخلاق جامعه بسیار موثر می دانند.



حکیم الهی ادامه داد: ترکیه در کمتر کشوری ار کشورهای آسیای میانه و برخی نقاط دیگر دنیا نیست که حوزه و مدرسه علمیه برای تربیت مبلغ و امام جماعت نداشته باشد.



وی رقبای مسیحی را دیگر رقیبان ما در عرصه تبلیغ دانست و اظهارداشت:تنها سپاه صلح آمریکا 400 هزار عضو دارد که در دستگاه تبشیری مسیحی فعالیت دارند و مبشران مسیحی چقدر برای عرضه مسیحیت جانفشانی می کنند.



وی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم متفکران غربی به اسلام شناسی شیعی در کنار اسلام با قرائت اهل سنت روی آورده‌اند و مورد توجه آنان قرار گرفته است.



معاون بین الملل جامعه المصطفی بیان داشت: در سفری که ما به آلمان داشتیم از ما درخواست کرسی شیعه شناسی داشتند که نشان می‌دهد ما در معرفی شیعه کوتاهی کرده ایم.



وی اظهار داشت: امروز درهای دنیا به سمت ما بازشده است و آرزوی سالیان دراز علما و مراجع برای ما فراهم است و مردم دنیا با عطش فراوان به دنبال یافتن حقیقت هستند و نباید در این باره کوتاهی کنیم.



حکیم الهی تصریح کرد: ما برای 400 هزار نفر در تونس ده تا مبلغ نداریم و در نقاط دیگر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی نیز وضع به همین منوال است و باید مبلغانی متناسب با نیازهای روز تربیت شوند.



وی در خاتمه با بیان اینکه حوزه قویترین استدلال‌ها و محتواها را دارد تاکید کرد: متاسفانه در عرضه این محتوا کوتاهی داریم و شیوه های آن را به خوبی نمی‌دانیم.

