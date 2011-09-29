اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز دهه کرامت همایش دوچرخه سواری در ناغان برگزار شد.

در این همایش 40 نفر از دوچرخه سواران مسیر چهارکیلومتری را طی کردند که در پایان معین آل ابراهیم، ستار سلیمی و امیر برخورداری مقامهای اول تا سوم انفرادی را کسب کردند و در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان گرامیداشت دهه کرامت در شلمزار برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در شلمزار برگزار شد.



این مسابقات با حضور 40 نفر در سه رده سنی برگزار شد که در رده جوانان، سمیه صفی، سهیلا جعفری و سمیه امانی اول تا سوم شدند و در رده بزرگسالان زهرا صفی، راضیه امانی و زینب ملکپور اول تا سوم شدند.

در رده پیشکسوتان مهین جعفری مقدم، سوسن میراحمدی و اکرم صفی مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.