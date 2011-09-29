همراهی دختر، داماد و نوه احمدی نژاد در سفر به آمریکا تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این تکذیبیه آمده است: متاسفانه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری اقدام به انتشار خبری نادرست مبنی بر همراهی دختر، داماد و نوه محمود احمدی نژاد در سفر کاری رئیس جمهور محترم به آمریکا کرده اند که این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و تکذیب می شود.



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