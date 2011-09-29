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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

همراهی دختر، داماد و نوه احمدی نژاد در سفر به آمریکا تکذیب شد

همراهی دختر، داماد و نوه احمدی نژاد در سفر به آمریکا تکذیب شد

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور با انتشار اطلاعیه ای خبر منتشر شده از سوی برخی رسانه ها را مبنی بر همراهی دختر، داماد و نوه احمدی نژاد در سفر رئیس جمهور به آمریکا تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این تکذیبیه آمده است: متاسفانه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری اقدام به انتشار خبری نادرست مبنی بر همراهی دختر، داماد و نوه محمود احمدی نژاد در سفر کاری رئیس جمهور محترم به آمریکا کرده اند که این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و تکذیب می شود.

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری تمامی رسانه ها را به رعایت اخلاق رسانه ای دعوت می کند.

 
 
کد مطلب 1419876

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