به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی کریمه اهل بیت(ع) و نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به برگزاری برنامه ها و جشن های دهه کرامت ویژه سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) اظهار داشت: این برنامه ها در جای جای ایران اسلامی و در 30 کشور و 50 نقطه جهان برپا می شوند.



وی تصریح کرد: جشن های ویژه دهه کرامت در تمامی شهرها و روستاهای کشور و در مساجد، بیوت مراجع عظام، تکایا، حسینیه ها، پایگاه های بسیج، مدارس، دانشگاه ها و حتی مهدهای کودک با همکاری همه دستگاه ها اجرا می شود.



حسینی یادآور شد: افتتاحیه جشن های دهه کرامت در قم آغاز و در مشهد خاتمه می یابد و در این مدت برنامه های ویژه ای نیز در مسیر حرکت امام رضا(ع) در شهرهایی همچون بصره، شلمچه، تفت، نیشابور و ... برگزار می شود.



وی اظهار داشت: مشتاقان اهل بیت(ع) در این برنامه ها شرکت می کنند و با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر آشنا می شوند و این فرصت را غنیمت می شمرند تا به واسطه آن بتوانند افکار و اندیشه های اهل بیت(ع) را ترویج دهند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به برگزاری نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: امسال برای این جشنواره فراخوانی در زمینه های آثار فرهنگی و هنری شامل شعر، کتاب، قطعه ادبی، قصه، داستان، هنرهای تجسمی و ... اعلام شد و آثار زیادی نیز به دبیرخانه جشنواره رسید.



ارسال 103 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره بین المللی امام رضا(ع)



وی از ارسال 103 هزار اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) خبر داد و گفت: این آثار نشان می‌دهد در این خصوص گنجینه و ظرفیت زیادی وجود دارد که می تواند معارف ناب را در قالب های مختلف فرهنگی و هنری ارائه داد و نیاز مشتاقان و مخاطبان را پاسخگو بود.



حسینی با اشاره به این که امسال آثار ارسالی در همه جنبه ها دارای رشد قابل توجهی بوده و از نظر کیفیت نیز ارتقا داشته است، یادآور شد: امیدواریم همه اهل اندیشه، فکر و هنر وارد این عرصه شوند و با علم و هنرشان، خود را جاودانه کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در قم و ثواب زیارت این بانو اشاره کرد و افزود: این برای قم یک افتخار است که بیش از 130 قرن این سرزمین پایگاه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بوده است و امروز دنیا تشنه است و این عطش سیراب نمی شود مگر با عطش معارف اهل بیت(ع).



قم می تواند در نشر مکتب اهل بیت(ع) نقش ایفا کند



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان داشت: امروز دیگر مارکسیم و مکاتب دیگر نمی تواند گم شده انسان ها را به آنها عرضه دارد و تنها مکتبی که می تواند نیازهای آنان را پاسخ دهد مکتب اهل بیت(ع) است و قم می تواند نقش معرفی اندیشه بزرگان دین و نشر این مکتب را ایفا کند.

