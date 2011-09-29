برنامه های برگزار شده هفته دفاع مقدس در دماوند بیانگر علاقه به شهداست

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دفاع مقدس برنامه های متعددی از سوی شهرداریها، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و دیگر ارگانها اجرا شد که این اقدامات موجب احیای یاد و خاطره شهدا بود.

وی به هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این دفاع تاریخی و بی نظیر در طول تاریخ، تنها دفاع بی بدیلی است که بدون واگذاری حتی ذره ای از خاک میهن اسلامی سرافرازانه خاتمه یافته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان اضافه کرد: عوامل استبداد و استکبار جهانی به عنوان دشمنان ایران اسلامی، در خیال خام خود تصور می کردند که قادرند در کوتاهترین زمان ممکن انقلاب نوپای اسلامی ایران را از حرکت بازدارند.

وی یادآور شد: آگاهی نداشتن آنان از هدایتهای داهیانه امام خمینی(ره) و وجود دلاورمردانی که با دست خالی در برابر رژیم مسلح شاه ایستادگی کرده و انقلاب اسلامی را با دست خالی به ثمر رسانده بودند و مهمتر اینکه ارزشهای اسلامی ریشه در اعتقاد بلند آنان دارد، آخرین تیر دشمن را نیز به خطا برد.

قاسمی افزود: جوانان ایران اسلامی برای جلوگیری از تحقق آرزوها و اهداف پلید مستکبران و جهانخواران، با ارزشمند ترین سرمایه خود یعنی جانشان را به عنوان سد عظیمی قرار دادند و ناامیدی را برای همیشه به جبهه دشمن بردند.

تمثال 54 شهید کیلان رونمایی شد

وی بیان کرد: در هفته دولت میدان شهر کیلان به نام مقدس شهدا افتتاح و در هفته دفاع مقدس نیز از تمثال 54 شهید پرافتخار این شهر پرده برداری شد.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: امروز به برکت خون شهدا، بیداری اسلامی کشورهای منطقه، قاره های اروپا و آفریقا را فراگرفته و پرچم سرافراز اسلام در اقصی نقاط جهان به اهتزار درآمده است.