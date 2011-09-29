گرانی شیر و تخم مرغ زیرسایه اختلاس بزرگ/ خروج رئیس اوپک از لیست تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی بدون شک بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصادی ایران بوده که هر از چند گاهی اخبار جدیدی از پشت پرده های این سو استفاده بزرگ مالی به گوش می رسد.

بر این اساس هفته جاری پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام اولین قربانی‌های خود را گرفت و در فاز اول عزل و استعفای چهار مقام ارشد بانکی رقم خورد. اختلاس بزرگ وابسته به امیر منصور آریا که در اقتصاد ایران زلزله به پا کرده، همچنان پس لرزه‌های آن ادامه دارد و امروز شوک جدیدی به سیستم بانکی وارد شد.

این شوک ابتدا از استعفای مدیرعامل بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی آغاز شد و با عزل دو مقام ارشد بانکی و در دستور کار قرار گرفتن عزل مدیرعامل یک بانک خصوصی ادامه یافت.

البته در تاریخ 22 شهریورماه پیشنهاد کردیم که مدیران ارشد نظام بانکی که درگیر اختلاس بزرگ هستند، ضمن عذرخواهی از مردم، از سمت‌های خود استعفا کنند.

این درحالی است که این اتفاق نیفتاد تا اینکه مدیرعامل بانک ملی دیروز ضمن عذرخواهی از رهبر معظم انقلاب و مردم، استعفای رسمی خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم کرد که بلافاصله با موافقت سید شمس الدین حسینی مواجه شد.



دومین قربانی اختلاس بزرگ تاریخ اقتصاد ایران

دومین قربانی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، محمدجهرمی مدیرعامل بانک صادرات ایران بود که گفته می شود وی حاضر به استعفا نشده و در نهایت کمیته منتخب دولت رای به برکناری جهرمی داده است.



از جهرمی همواره به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم یاد می شد، اما در دولت دهم دیگر وی نه تنها تئورسین نبود بلکه سمت‌های خود را نیز در این دولت یکی پس از دیگری از دست داد که حذف از شورای پول و اعتبار - پیش از برکناری از مدیرعاملی بانک صادرات ایران - آخرین آن بود.



سومین و چهارمین قربانیان اختلاس بزرگ

در این میان، ولی ضرابیه که جوانترین مدیرعامل نظام بانکی کشور است نیز سومین قربانی فساد مالی بزرگ خواهد بود. کمیته منتخب دولت به دلیل اینکه بانک سامان به عنوان یکی از دو بانک اصلی تنظیم کننده اعتبارات اسنادی مزبور بود و سقف‌های مجاز را رعایت نکرده بود، تصمیم به برکناری مدیرعامل این بانک گرفته است که البته بانک مرکزی اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

در عین حال، فرزاد احمدی عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز توسط وزیر اقتصاد از سمت خود عزل شد. احمدی علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، مسئول امور شعب مناطق آزاد که خاوری از عملکرد این بخش در ماجرای اختلاس ابراز تاسف کرده، بوده است.

البته به نظر می رسد که هنوز خانه تکانی ها ادامه داشته باشد و به زودی هیئت مدیره بانک صادرات و دیگر بانکها با خانه تکانی گسترده مواجه خواهند شد.

نخستین بار خبرگزاری مهر از این گروه اختلاس‌گر پرده برداشت و در خبری کوتاه در هشتم مردادماه امسال نوشت: بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آریا را متوقف کرد؛ بانکی که قرار بود بانکداری اختصاصی و بازرگانی باشد تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود 3 هزار میلیارد تومان داشته باشد.



البته پیش انتشار این خبر، برخی روزنامه‌ها همچون روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود نسبت به حرکت مشکوک جریان انحرافی در اقتصاد و لابی‌های گسترده برای تاسیس بانکهای خصوصی پرده برداشته بودند.



انتشار خبر توقف ارائه مجوز بانک مرکزی به گروه امیرمنصور آریا و عدم اعلام دلایل آن توسط مسئولان از ابهامات گسترده‌ای حکایت داشت به گونه‌ای که این موضوع رسانه‌ها را به تکاپو انداخت تا اینکه ابتدای شهریورماه سایت آینده از اختلاس بزرگ گروه آریا خبر داد. در ادامه ماجرا، بانک صادرات این خبر را تکذیب نکرد تا اینکه بزرگترین پرونده اختلاس وارد فاز جدید رسانه ای شود.



از آن پس بود که اختلاس بزرگ به خبرهای مهم، داغ و اول خبرگزاریها، سایتها و روزنامه‌ها تبدیل شد و در شهریورماه در کمتر روزی بود که رسانه‌ها در این باره خبری منتشر نکرده باشند.



حضور شتاب‌زده مسئولان در میدان اختلاس بزرگ نیز خود بر ابهامات افزود و با حکم به موقع آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، پرونده فساد مالی بزرگ سروسامان بیشتری گرفت و اینکه مسئولان نظام در خط مقدم برخورد قانونی با اختلاس‌گر بزرگ و همدستان وی قرار دارند.



براساس آخرین خبرها، نزدیک به 1000 میلیارد تومان از این اختلاس بزرگ به بانکها برگشته ، ضمن اینکه اموال بلوکه شده گروه امیرمنصور آریا نیز 4700 میلیارد تومان برآورد شده است. مسئولان دولتی گفته‌اند که متهم اصلی این پرونده هم در بازداشت به‌سر می‌برد.

بهمنی: از فرار خاوری بی‌اطلاعم

رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به خارج از کشور اظهار بی اطلاعی کرد.

محمود بهمنی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم.

بهمنی پس از بازگشت از سفر بانک جهانی در واشنگتن دیروز در جلسه دولت حاضر شد تا گزارشی از استعفا و برکناری مدیران بانکی به اعضای دولت ارائه کند.



مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.

سونامی قیمت مرغ در بازار ادامه دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تدابیر ویژه برای تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ در نیمه دوم سال خبرداد و گفت: با افزایش برنامه تولید، بازار تخم‌مرغ تا دیماه سال جاری به تعادل می‌رسد.

یداله صادقی در گفتگو با مهر از تسهیل در واردات تخم‌مرغ خبرداد و گفت: بر این اساس 15 هزار تن تخم‌مرغ به زودی وارد کشور خواهد شد؛ این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری را اندیشیده است که تا دی ماه سال جاری، تعادل در عرضه و تقاضای تخم‌مرغ در بازار ایجاد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین از افزایش قیمت خرید مرغ مازاد خبرداد و افزود: قیمت خرید مرغ به صورت تخلیه اتوماتیک از 2900 تومان به 3050 تومان افزایش یافته است؛ ضمن اینکه نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز با ارایه تسهیلات مناسب از طریق شرکت پشتیبانی امور دام تامین خواهد شد.

رئیس اوپک از لیست تحریم خارج شد

با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه، رستم قاسمی رسما از فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی خارج شده و این عضو کابینه دولت می‌تواند به عنوان رئیس کنفرانس اوپک، به وین سفر کند.

همزمان با مطرح شدن نام رستم قاسمی به عنوان نهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، یکی از نگرانی‌ها قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی و عدم امکان حضور وی در نشست‌های بین‌المللی در خارج کشور بود.



رستم قاسمی در مراسم کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس درباره علت قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، گفته بود: بنده به دلیل مسئولیتم در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در این فهرست قرار گرفتم.



وی با اعلام اینکه من یک چهره نظامی نیستم؛ اما خود را پاسدار حفظ و صیانت از ثروت‌های ملی و ارزش‌های نظام می‌دانم، تصریح کرده بود: حتی در دوران جنگ تحمیلی، بنده به عنوان مهندس بیشتر در فعالیت‌های عمرانی و پشتیبانی جبهه فعالیت می‌کردم.



با گذشت نزدیک به 2 ماه از حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، اکنون با هماهنگی و اقدامات انجام شده در سطح وزارتخانه‌های نفت و امورخارجه، این عضو کابینه دولت دهم از فهرست تحریم‌های برخی از کشورهای سلطه‌گر غربی خارج شده است.

بر این اساس، رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت ایران و رئیس کنفرانس‌های اوپک در یکصد و شصتمین نشست وزارتی این سازمان در وین حضور پیدا خواهد کرد.



از سوی دیگر، به منظور هماهنگی و استعلام بیشتر اخیرا وزارت نفت، نامه‌ای را به دفتر نمایندگی ایران در وین و دبیرخانه اوپک ارسال کرده است که پاسخ رسیده حاکی از آن است که هیچگونه مشکلی برای حضور رستم قاسمی در اجلاس آینده اوپک وجود ندارد.

پیش‌بینی می‌شود یکصد و شصتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ریاست رستم قاسمی وزیر نفت ایران، 23 آذر ماه امسال (14 دسامبر 2011) به میزبانی اتریش برگزار شود.



قیمت لبنیات هم افزایش یافت

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری جدید لبنیات در کشور، گفت: بر اساس توافقات جدید، اجازه داده شده است که نرخ انواع شیر پاستوریزه و استرلیزه 8 درصد، خامه، بستنی، انواع ماست و پنیر 6 درصد و سایر اقلام محصولات 7 درصد افزایش یابد.

رضا باکری در گفتگو با مهر گفت: آنچه که به عنوان بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به 31 استان کشور ابلاغ شده است، در واقع تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تشکیل کارگروههای نظارت بر تولید و توزیع شیر خام و فرآوری‌شده در استانهای کشور است، این درحالی است که بر اساس قیمت‌های توافقی که در معاونت استانداری هر استان تعیین می‌شود، قیمت محصولات لبنی نیز از سوی تشکل‌ها بررسی و در کارگروه مذکور مطرح و پس از تائید در سطح استانها، ابلاغ می‌شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی افزود: آنچه که در تهران مورد توافق قرار گرفته، بر مبنای تفاهمی است که میان سازمان بازرگانی استان تهران و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که بر اساس آن، نرخ شیر خام 520 تومان در معاونت استانداری تهران تعیین شده است. ضمن اینکه این قیمت نیز توافق میان دامداران و کارخانجات بوده است.

وی تصریح کرد: کارخانجات به دلیل ماه مبارک رمضان در مردادماه امسال اقدام به افزایش قیمت نکرده اند و لذا قرار بر این شد که بعد از این ماه، قیمت انواع شیر 8 درصد افزایش یابد، ضمن اینکه قیمت خامه، بستنی، انواع ماست‌ها و پنیرها نیز اصلاح شده و 6 درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ سایر اقلام محصولات لبنی نیز 7 درصد افزایش می‌یابد.

به گفته باکری، این نرخ‌ها به کارخانجات ابلاغ شده است و اگر تخلفی از آن صورت گیرد، با آن برخورد خواهد شد.

از سوی دیگر در توافق جدید دولت با اتحادیه‌ها و تشکل‌های فرآورده‌‎های لبنی، قیمت فرآورده‌های لبنی در تهران و چند استان دیگر کشور حداقل 6 درصد و حداکثر 8 درصد افزایش خواهد یافت.



سوپرمارکت‌های سوخت راه اندازی شد



یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به راه اندازی سوپر مارکت های عرضه سوخت در مناطق صعب العبور و روستایی از کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل به ترکیه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.

اصغر توفیقی در گفتگو با مهر از اجرای سیاست شناورسازی قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت به ویژه در مبادی مرزی یاد کرد و افزود: بر این اساس فرآورده های مختلف نفتی با نرخ شناور مصوب دولت در اختیار مرزنشینان قرار می گیرد که این طرح منجر به کاهش انحراف فرآورده های مختلف نفتی خواهد شد.



مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه همچنین از فعال سازی بازارچه های مرزی سوخت خبر داد و یادآور شد: هم اکنون 6 بازارچه مرزی در سطح استان آذربایجان غربی فعال است.



این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی سوپرمارکتهای سوخت، تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور تامین پایدار سوخت به ویژه در مناطق روستایی و صعب العبور اقدام به راه اندازی فروشندگی های ویژه سوخت مایع کرده است.



وی با اعلام اینکه در این فروشندگی های روستایی علاوه بر بنزین، گازوئیل و نفت سفید عرضه می شود، بیان کرد: پیش بینی می شود به زودی در این مجاری های عرضه گاز مایع (ال.پی.جی) هم به مشتریان عرضه شود.



توفیقی با یادآوری اینکه در فروشندگی های روستایی امکان خرید فرآورده های مختلف نفتی با کارت هوشمند سوخت وجود دارد، تبیین کرد: امکان اتصال این فروشندگی ها به سامانه هوشمند سوخت فراهم شده است.

نرخ بیکاری بهار و تابستان اعلام شد

هنوز ابهامات مطرح شده نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد 1.6میلیون شغل در سال گذشته برطرف نشده است، اما رئیس مرکز آمار با تغییر روش محاسبه بیکار و شاغل از 2 ساعت به 2 روز در هفته؛ نرخ فعلی بیکاری کشور را 11.1درصد اعلام کرد.

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور اکنون 11.1 درصد است.

عادل آذر بیان داشت: این آمار از جدیدترین داده های مرکز آمار ایران استخراج شده که واقعی ترین نرخ بیکاری محسوب می شود.

این نرخ پس از اعلام نرخ بیکاری 11 درصدی در پایان بهار سال جاری و 13.5درصدی سال 89 که توسط رئیس مرکز آمار ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوالات نمایندگان مجلس عنوان شده بود، جدیدترین اظهارنظر در خصوص وضعیت بیکاری در کشور محسوب می شود.

متاسفانه سکوت یکساله نرخ اعلام وضعیت نرخ بیکاری و جلوگیری از ارائه هرگونه گزارشی در این زمینه توسط مرکز آمار ایران چالش ها و حواشی متعددی را پیرامون این مسئله در فصل بهار سال جاری به وجود آورده بود و این موضوع تا جایی ابهام برانگیز بود که بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به واکنش وادار کرده بود.

هرچند در 29 خرداد ماه سال جاری مجموعه گزارشات نمایندگان دولت در مجلس مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و آنها در مقابل ادعای دولت در ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در سال گذشته سوالات و ابهامات متعددی را مطرح کردند، اما اعلام نرخ بیکاری 11 درصدی پس از جلسه مجلس، به نوعی اعلام بررسی های جدید مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری است.