والدین به زمان رفت و برگشت سرویس مدارس توجه داشته باشند

سرهنگ حسین حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه والدین باید ساعات کار مدارس و زمان رفت و آمد فرزند خود را کنترل کنند، اظهار داشت: بسیاری از افرادی که دچار مصرف دخانیات و رفتار نابهنجاری همانند اعتیاد و مسائل اخلاقی شده‌اند، جزء کسانی بودند که از دو ساعت فرصت تعطیلی مدارس به دور از چشم والدین سوء استفاده کرده‌اند.

دانش آموزان سوء رفتار راننده را اطلاع دهند

وی در مورد تمهیدات پلیس در سال تحصیلی 90 و استفاده بسیاری از دانش‌آموزان از سرویس مدارس و نظارت پلیس تصریح کرد: خانواده‌ها به منظور پیشگیری از هرگونه جرم و تخلف، سرویس مدرسه فرزند خود را از بین شرکت‌های تحت نظارت تاکسیرانی و دارای مجوز انتخاب کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه این اتحادیه‌ها افرادی را که احراز هویت شده‌اند را به کار‌گیری می‌کند، افزود: پدران و مادران باید نوع خودرو، پلاک انتظامی، صدای راننده سرویس فرزند خود را بشناسند.

وی تصریح کرد: در روز حداقل یک ساعت از وقت دانش‌آموزان با فردی غیر می‌گذرد که رفتار آنها بی‌تردید بر نوع رفتار آنها تأثیرگذار است.

حسین زاده از والدین خواست به فرزندان خود آموزش دهند که سوء رفتار احتمالی راننده سرویس را به مربیان مدارس یا به خانواده اطلاع دهند.

سوار خودروهای شیشه دودی نشوید

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان همچنین توصیه‌ای به دانش آموزان بزرگ‌تر داشت و گفت: برخی از دانش‌آموزان با تاکسی به مدرسه می‌روند که توصیه می‌شود، سوار تاکسی‌های دارای نشان شوند.

وی با بیان اینکه برخی رانندگان سودجو سوژه‌های خود را برای سرقت و هرگونه اعمال خلاف در خیابان جستجو می‌کنند، تاکید کرد: از تمام دانش‌آموزان دختر و نیز زنان درخواست می‌کنم برای تردد از خودروهایی که شیشه دودی دارند و یا هرگونه مظاهر مشکوک و نامتعارف خارج از سیستم تاکسیرانی در آنها مشاهده می‌شود، استفاده نکنند.

حسین‌زاده‌اضافه کرد: برخی سواری‌های در ظاهر مسئله‌دار به منظور اطمینان مسافر همدستان خود را در جلو و عقب خودرو سوار می‌کنند تا اطمینان سوژه‌ها برا برای سوار شدن به خودرو خود جلب کنند، در حالی که این افراد همدست راننده و فقط برای اطمینان مسافر به ویژه زنان و دختران راکب آن خودرو هستند.

وی از مردم تقاضا کرد در حد امکان از تاکسی‌های دارای نشان مشخص برای تردد استفاده کنند و سوار خودروهای شخصی نشوند.

حسین‌زاده در ادامه به حادثه آدم ربایی دختری 9 ساله در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته دو نفر که با هم برادر بودند با عنوان کردن آژانس به منظور انتقال دانش‌‌آموز به مدرسه، دختری به نام آزاده را ربودند و پس از گذشت چند ساعت برای آزاد کردن آن 50 میلیون تومان، مطالبه کردند.

وی با اشاره به اینکه با ترفندهای پلیسی این دو نفر پس از 12 ساعت دستگیر شدند، تاکید کرد: فشارهای روانی ناشی از ربودن یک دانش‌آموز دختر بسیار برای خانواده و نیز پلیس سنگین است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، با بیان اینکه برای جلوگیری از چنین حوادثی خانواده‌ها باید دقت کافی داشته باشند، درخواست کرد: خانواده‌ها به همان اندازه روزهای نخست آغاز سال تحصیلی در مورد نکات ریز ایاب و ذهاب فرزندانشان تا پایان سال حساس باشند.

وی‌ اضافه کرد: پلیس آگاهی برای پیشگیری جرائم، تخلفات و آسیب‌ها و رفع تهدیدات گشت‌هایی را در حاشیه مدارس به منظور کنترل و نظارت بر سرویس‌های مدارس از سوی نظارت بر اماکن به ویژه در مدارسی که سوابق جرم در این زمینه داشته مستقر کرده است.

حسین‌زاده همچنین از همکاری و همراهی تمام‌کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، آموزش و پرورش و شهرداری در حرکت بزرگ اجتماعی از مهر 90 تا بهار 91 خبر داد.