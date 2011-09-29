206 واحد صنعتی دارای پروانه در شهرستان نی ریز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در جمع خبرنگاران گفت: 195 واحد دارای مجوز تاسیس و بهره برداری در این شهرستان وجود دارد که در صورت فعال شدن آنها حدود 9 هزار اشتغال ایجاد می شود.

وی ادامه داد: به غیر از این حدود 26 واحد صنعتی بخش کشاورزی نیز در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که این روند نشان از صنعتی بودن این شهرستان دارد.

فرماندار شهرستان نی ریز با بیان اینکه وجود خشکسالی پیاپی باعث تغییر در روند فعالیت های مردم این شهرستان شده است، تاکید کرد: اشتغال اصلی مردم این شهرستان کشاورزی و دامداری بوده که به دلیل بروز خشکسالی های پیاپی و عدم توان در اداره مزارع و باغات، مردم به فکر اشتغال جایگزین افتادند که این نگاه باعث حرکت به سمت استفاده از منابع زیر زمینی معادن شد.

حسینی ادامه داد: این شهرستان دارای منابع سنگ بزرگی است که طی چند سال گذشته اکثر مردم در بخش صنعت و معدن مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه در این شهرستان حدود 185 کارگاه سنگبری فعال است، گفت: همزمان با اجرای کردن قانون هدفمندی یارانه ها بحث نوسازی صنایع نیز مطرح شد که در این میان برخی از کارگاه های سنگبری این شهرستان نتوانستند از تکنولو‍ژی روز دنیا استفاده کنند و امروز هزینه های سنگینی را باید پرداخت کنند.

فرماندار شهرستان نی ریز در ادامه سخنان خود خواستار معرفی مسئول صنایع در این شهرستان شد و گفت: یکی از مشکلات این شهرستان نبود متولی صنعت است که بتواند مشکلات را از نزدیک مشاهده و آنها را به مرکز منتقل کند.