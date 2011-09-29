بیداری اسلامی منطقه ریشه در بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) دارد

به گزارش خبرنگار مهر‏‏، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نژاد صبح پنج‌شنبه در مراسم نواختن زنگ کرامت که در دبیرستان نمونه دولتی حضرت معصومه برگزار شد ضمن اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "قم مرکز عالم است و حرم حضرت معصومه مرکز این پایتخت" گفت: ریشه‌های بیداری اسلامی و زمینه‌های ظهور در منطقه را باید در بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) جستجو کرد.



وی در ادامه به دانش آموزان حاضر در مراسم گفت: بدانید که پوشالی تر از مکاتب غرب و شرق وجود ندارد و برترین مکتب‌، مکتب اهل بیت(ع) است.



دبیر ستاد دهه کرامت ضمن ابراز امیدواری به اندیشه بیشتر در دهه کرامت ادامه داد که ما باید شکرگزار این موضوع باشیم که در جوار کریمه اهل بیت(ع) زندگی می‌کنیم و انسانهای زیادی در سراسر دنیا هستند که آرزوی چنین سعادتی را دارند.



وی در ادامه به ذکر این روایت پرداخت که فضل و عنایت پروردگار مثل باران در حرم حضرت در جریان است و افرادی که در جوار بارگاه هستند تطهیر می‌شوند اما خود متوجه این موضوع نیستند.



حسینی نژاد در ادامه گفت: ما باید ازاین نعمت خدادادی نهایت استفاده را ببریم تا در آن دنیا نادم و پشیمان نباشیم.



وی در پایان به برگزاری جشن همنامان حضرت معصومه‌(س) در روز سه‌شنبه هفته آینده در شبستان امام خمینی(ع) حرم مطهر اشاره کرد و افزود در این مراسم به اسامی معصومه جوایزی اهدا خواهد شد.

