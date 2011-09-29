پیشرفت یک کشور در گرو اهمیت به آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در دیدار مدیر و معاونان آموزش و پرورش ورامین که صبح امروز در بیت معظم له برگزار شد، افزود: آموزش و پرورش مهمترین مسئله انسانی کشور است، اگر یک کشور بخواهد آباد شود و پیشرفت کند باید به آموزش و پرورش اهمیت دهد.

وی اظهار داشت: وجود نیروی انسانی زبده در یک کشور از ملزومات پیشرفت آن کشور است، باید به این موضوع در آموزش و پرورش توجه کرد.

امام جمعه ورامین ادامه داد: مسئولیت مدیران آموزش و پرورش و دیگر مسئولان این نهاد بسیار خطیر است، چراکه با معنویات و اخلاقیات قشر نوجوان و جوان سروکار دارند و وظیفه آنها به همین دلیل حائز اهمیت است.

وی عنوان کرد: علم بدون معنویات و تعهد اخلاقی نه تنها کاربردی ندارد بلکه مضر است؛ بسیاری از افراد در همین تاریخ معاصر بودند که علم داشتند ولی به واسطه ضعف در معنویات آسیبهای فراوانی به کشور رساندند؛ اگر در مدارس صرفاً به علم آموزی توجه شود، قطعاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

آیت الله محمودی با تقدیر از مسئولان آموزش و پرورش ورامین توجه به آموزش مادی و معنوی در شهرستان ورامین را مطلوب ارزیابی کرد.

مجتبی عرب عامری مدیر آموزش و پرورش ورامین نیز در این دیدار گزارشی از عملکردهای این اداره در سال تحصیلی جدید ارائه کرد.