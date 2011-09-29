به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ 2 علیرضا موسویان صبح پنج شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس در شرکت آب منطقه‌ای زنجان، با بیان اینکه رژیم بعث عراق برای حمله به ایران چهار هدف را دنبال می‌کرد، افزود: هدف اول براندازی، تضعیف و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: دشمن به هدف اول خود دست نیافت، چرا که از انفاس قدسیه حضرت امام خمینی (ره) و نظام جمهوری اسلامی خبر نداشت و این امرباعث سرافکندگی و شکست رژیم صدام شد و نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

امیر موسویان از تصرف جنوب ایران به خصوص خوزستان و اروندرود و نیز الحاق آن به عراق به‌عنوان دومین هدف صدام یاد و تأکید کرد: هدف سوم صدام، عقده سیاسی عرب بود و ادعای رهبری اعراب و تصرف سه جزیره ایرانی را داشت، ولی با هوشیاری مسئولان این نظام مواجه شد و نتوانست به نقشه‌های طراحی شده جامه عمل بپوشاند.

فرمانده تیپ دو زرهی زنجان افزود: هدف چهارم صدام نیز جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی بود و در مقابل آن، ایران توانست با رهبری حضرت امام خمینی (ره )، انقلاب اسلامی را به اقصی نقاط جهان صادر و تمام کشورها از این انقلاب، الگوبرداری کنند که در حال حاضر نیز شاهد گسترش آن هستیم.