به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت مجتبی ثمره هاشمی درباره مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل و سفر به نیویورک اظهار داشت: مهمترین موضوعی که در این سفر مورد توجه قرار گرفت، سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که با یک ساختار منسجم و محکم مبانی مشترک و ارزش های مشترک جهانی مبتنی بر فطرت الهی و دعوت انبیا الهی را مطرح کرد.



ثمره هاشمی در ادامه افزود: دکتر احمدی نژاد در صحبت های خود حادثه 11 سپتامبر و به عنوان یک سوال کلیدی این موضوع را مطرح کرد که چرا عامل اصلی این حادثه که به واسطه آو، جنگ بزرگ در منطقه راه اندازی شد و میلیون ها نفر کشته وعده زیادی آواره شدند، زمانی که دستگیر شد، قبل از اینکه او را محاکمه کنند وعلل پشت پرده مشخص شود، او را می کشند و به دریا می اندازند! چه قضایایی پشت این ماجرا بود که نمی خواستند افشا شود؟



وی تصریح کرد: بحث دیگر مربوط به هلوکاست بود که چطور به بهانه هولوکاست از برخی کشورهای اروپایی باج می گیرند و به رژیم صهیونیستی بخاطر واقعه هولوکاست که در کم و کیف و واقعیت های آن سوالات زیادی وجود دارد، باج می پردازند؟ و بعد در قبال این همه جنایات تاریخی 400 ساله که بر جهان روا داشته اند و خساراتی که به دنیا وارد کرده اند، غرامتی پرداخت نمی کنند؟ اینها سوالات اساسی که رئیس جمهور مطرح کرد و بعد علت یابی که چرا این اتفاقات رخ داده و این مسائل پیش می آید که علت همین ها به آن اندیشه و تفکر مادی گرایی، تفکر هواپرستی، ‌تفکری که در آن فطرت انسانی ارزش های الهی جایگاهی ندارد، بر می گردد.



دستیار ارشد رئیس جمهور خاطر نشان کرد: البته رئیس جمهور راه حل های اجرایی وعملیاتی اصلاح این اندیشه ها و تفکرات را نیز پیشنهاد داد که سازمان ملل باید ماهیت و جایگاه اصلی خود را پیدا کند و در شورای امنیت راه برای مشارکت عمومی و عینی تمام کشورها باز شود.



ثمره هاشمی افزود: در واقع راه حل اصلی ایشان برای عبور از چالش های پیش رو جهانی و مشکلاتی که بشریت دارد، مشارکت جمعی با رعایت اصول انسانی، فطری و الهی است که نقطه آغازین آن در اختیار گرفتن مجمع عمومی سازمان ملل برای عموم کشورهای جهان است. اگر این اتفاق رخ دهد، امیدها بیشتر شده و راه برای آن اتفاق نهایی که مدیریت مصلح جهانی خواهد بود، هموار می شود.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: صحبت ها و مواضع رئیس جمهور بازتاب های گسترده ای در سطح جهانی داشت و در واقع ایشان سوالاتی مطرح کرد که اگر سوال شوندگان، پاسخ آنها را بدهند، مجبور هستند به رسوایی خود شهادت دهند و به جنایات خود اعتراف کنند و اگر هم پاسخ ندهند، باز این ابهام عمومی در سطح جهانی وجود خواهد داشت که چرا پاسخ نمی دهند؟



دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: البته دکتر احمدی نژاد هم در صحبت های خود اشاره کرد که متاسفانه این قدرت ها و زورگویان جوابگو نیستند و حتی تحمل شنیدن حرف حق را هم ندارند زیرا در مجمع عمومی سازمان ملل زمانی که رئیس جمهور موضوع هولوکاست را اشاره کردند و به این اشاره کرد که چرا در قبال هولوکاست به رژیم صهیونیستی پول پرداخت می کنید اما در قبال خسارات مهمی که در طول قرن های اخیر به ملت ها وارد کرده اید، غرامتی پرداخت نمی کنید، عده ای سالن جلسه را ترک کردند اما به دلیل اهمیت موضوع سخنرانی رئیس جمهور دوباره به صحبت های وی گوش کردند که این نشان می دهد آنها در حقیقت پاسخی برای این سوالات ندارند.



وی در ادامه اظهار داشت: بحث بعدی آقای احمدی نژاد، در واقع احیای ارزش های الهی وانسانی و اشاره به سیر تاریخی بود که نشان می دهد این مدیریت ناصالحی که در دنیا وجود دارد، یک ریشه تاریخی دارد و ایشان راه حل هایی هم برای این موضوع پیشنهاد داد.