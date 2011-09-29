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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

لطیفی:

80 هزار میلیارد ریال اعتبار به مدیریت بحران کشور تخصیص یافت

80 هزار میلیارد ریال اعتبار به مدیریت بحران کشور تخصیص یافت

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از تخصیص بیش از 80 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش مدیریت بحران کشور در سالجاری خبر داد.

محمد فرید لطیفی ظهر پنجشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل مدیریت بحران استانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار به ازای برنامه جامع و مدون می تواند مدیریت بحران را متحول کند.

وی اظهار داشت: از این میزان اعتبار، هزار و 100 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به جهادکشاورزی و 690 میلیارد تومان نیز به مدیریت بحران استانهای کشور تخصیص یافته است.

وی به ضعف قوانین در این حموزه اشاره و اضافه کرد: قانون بیمه محصولات کشاورزی، اماکن دولتی و مسکونی در کشور عمومیت ندارد.

لطیفی گفت: با اصلاح این قوانین در مجلس، اجرای آنها شدت چشمگیری می یابد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور افزود: به همین منظور با هماهنگی دانشگاه تهران و انعقاد قرارداد بیمه با 10 استان کشور از جمله گلستان بصورت پایلوت این بیمه ها اجرایی می شوند.

وی یادآورشد: در 31 استان کشور از جمله گلستان، ساختمان چند منظوره مدیریت بحران با تمامی امکانات و تجهیزات احداث شده و یا در حال احداث است.

این گردهمایی دو روزه از صبح پنجشنبه آغاز شد.

کد مطلب 1419889

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