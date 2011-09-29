80 هزار میلیارد ریال اعتبار به مدیریت بحران کشور تخصیص یافت

محمد فرید لطیفی ظهر پنجشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل مدیریت بحران استانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار به ازای برنامه جامع و مدون می تواند مدیریت بحران را متحول کند.

وی اظهار داشت: از این میزان اعتبار، هزار و 100 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به جهادکشاورزی و 690 میلیارد تومان نیز به مدیریت بحران استانهای کشور تخصیص یافته است.

وی به ضعف قوانین در این حموزه اشاره و اضافه کرد: قانون بیمه محصولات کشاورزی، اماکن دولتی و مسکونی در کشور عمومیت ندارد.

لطیفی گفت: با اصلاح این قوانین در مجلس، اجرای آنها شدت چشمگیری می یابد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور افزود: به همین منظور با هماهنگی دانشگاه تهران و انعقاد قرارداد بیمه با 10 استان کشور از جمله گلستان بصورت پایلوت این بیمه ها اجرایی می شوند.

وی یادآورشد: در 31 استان کشور از جمله گلستان، ساختمان چند منظوره مدیریت بحران با تمامی امکانات و تجهیزات احداث شده و یا در حال احداث است.

این گردهمایی دو روزه از صبح پنجشنبه آغاز شد.