عرضه تخم مرغ وارداتی در شهرستان ورامین آغاز شد

ولی الله زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین به منظور تنظیم بازار کالای تخم مرغ، نسبت به تأمین و جذب تخم مرغ وارداتی اقدام کرده و توزیع این کالا در سطح این شهرستان آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به مشکلات موجود در صنعت مرغداری از جمله بیماریهای طیور که از چندین ماه قبل در برخی از مناطق کشور شیوع پیدا کرده بود، اقدامات نظارتی شبکه دامپزشکی برای جلوگیری و ممنوعیت جوجه ریزی در واحدهای آلوده به طور جدی اعمال و زمینه کاهش تولید تخم مرغ فراهم شد.

این مسئول ادامه داد: بازرسان این اداره نظارتهای مستمر و مداوم خود را در راستای توزیع بهینه تخم مرغ تشدید خواهند کرد.