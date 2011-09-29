دیدار با صالحی آغاز خوبی بود/ طرح بزرگترین چالش دولت بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "شیخ خالد بن احمد آل خلیفه" در گفتگو روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به دیدار اخیر خود با "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه ایران که نخستین دیدار مقامات بلندپایه دو کشور پس از تحولات اخیر بحرین بود، اظهار داشت: می توانم بگویم که این دیدار سرآغاز خوبی بود و تصویری که از این دیدار به مردم ایران و بحرین ارائه شد اثر مثبتی در آرام کردن اوضاع داشت.

وی افزود: ما درباره مسئله رسانه ها نیز با هم گفتگو کردیم. در اینجا می خوهم موضوعی را متذکر شوم، ما خواستار ساکت کردن رسانه های آزاد نیستیم، رسانه های آزاد باید آزاد باشند. اما درباره رسانه های رسمی صحبت می کنیم که همگی می دانیم بیانگر تصمیم و نظر کشور است.

وزیرخارجه بحرین با اشاره به عملکرد رسانه های رسمی ایران تاکید کرد: آنچه که ما در رسانه های رسمی طی ماههای اخیر دیدیم قابل قبول نیست. البته ما تلاش خالصانه ای برای توضیح این مواضع از سوی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم که این مسئله را بسیار ارج می نهیم.

وی افزود: نمی توانم بگویم بسیار خوشبین هستم ولی می گویم که پس از این دیدار احساس بهتری دارم.

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در پاسخ به این سوال که تا چه میزان ایران بر خروج بحرین از شرایط فعلی و برگزاری گفتگوهای ملی موثر است، اظهار داشت: هر گونه تنش زدایی واقعی در روابط با ایران تاثیرات مثبتی در پی خواهد داشت.

وزیرخارجه بحرین تاکید کرد: بزرگترین چالش بحرین هم اکنون بازسازی انسجام ملی مردم است.