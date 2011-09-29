راه اندازی خانه ارومیه در آرماویر/ خط اتوبوس ایروان - ارومیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آشوت قهرمانیان در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تشکیل خانه ارومیه در استان آرماویر، افزود: ما از تشکیل این محل برای فروش و نمایش محصولات کشاورزی و صنعتی شهر ارومیه و آذربایجان غربی استقبال می کنیم چرا که فرصت خوبی برای برقراری ارتباط بخش خصوصی دو منطقه به صورت فعالانه است.

وی در ادامه با بیان اینکه به دنبال ارتقای روابط همه جانبه با آذربایجان غربی بوده و طی سالهای اخیر نیز این روابط تا حد زیادی افزایش یافته است، اظهار داشت: تفاهم نامه هایی که بین آذربایجان غربی و آرماویر امضا شده به سرعت در حال اجرایی شدن بوده که اجرای کامل آنها تاثیر مطلوبی در روابط دو استان و دو کشور در پی خواهد داشت.

استاندار آرماویر ارمنستان همچنین بیان داشت: طی بازدیدهایی که در این سفر از واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی خواهیم داشت، به دنبال انعقاد قراردادهای جدید هستیم تا بخشی از نیازمندی های حوزه صنعت و کشاورزی خود را تامین کنیم.

قهرمانیان توسعه روابط متقابل بین آذربایجان غربی و آرماویر را خواستار شد و با اشاره به اینکه توسعه روابط، پیامدها و نتایج سازنده ای را در دو منطقه بر جای خواهد گذاشت، گفت: استانداری آرماویر آمادگی کامل برای برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران با محوریت آذربایجان غربی را داشته و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم.

خط اتوبوس ایروان- ارومیه ایجاد می شود

این مسئول در ادامه در رابطه با تشکیل شرکت حمل و نقل مشترک بین آذربایجان غربی و آرماویر قول مساعد داد و اعلام کرد: هفته آینده نتیجه بررسیهای وزارت حمل و نقل این کشور در رابطه با راه اندازی خط اتوبوس رانی ارومیه - ایروان به استاندار آذربایجان غربی اعلام می شود.

وی افزود: رئیس جمهور و هیئت دولت کشور ارمنستان همیشه اذعان کرده اند که دولت و ملت ایران همیشه و در مواقع سخت در کنار ملت و دولت ارمنستان بوده اند و ما خوبی های آنها را هیچ موقع فراموش نخواهیم کرد و ما نیز بارها اعلام کرده ایم که در همه سختی ها و مشکلات در کنار ملت و دولت ایران خواهیم بود.

قهرمانیان با تاکید بر اینکه ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه اولویت اول کشور ارمنستان است، گفت: ما به این نکته اعتقاد داریم که در روابط باید نیکیها را مد نظر داشت چرا که جنگ و تنش هیچ نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.