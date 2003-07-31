به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر پاك آزاده جانباز شهيد يوسف «يساري» از كاركنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران روز گذشته با حضور خانواده، جمعي از همرزمان شهيد و مردم شهيدپرور تهران برگزار شد.
وي در دوم ارديبهشت ماه 1360 در منطقه عملياتي «سرپلذهاب» به اسارت نيروهاي بعثي عراق درآمد كه بر اثر 9 سال شكنجه در زندانهاي رژيم بعثي به خيل جانبازان پيوست و به دليل شدت آسيبهاي جسمي و روحي وارد شده بر وي در طي سالهاي اسارت در سن 42 سالگي شربت شهادت نوشيد.
از آن شهيد بزرگوار دو فرزند به نامهاي محمد 21 ساله و احمد 12 ساله كه هر دو از قاريان و حافظان قرآن كريم هستند به يادگار مانده است.
پيكر پاك شهيد يساري پس از تشييع در قطعه شهداي بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س )
شهيد « يساري » به جمع لاله هاي بهشت زهرا ( س ) پيوست
مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر پاك آزاده جانباز شهيد يوسف «يساري» از كاركنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران روز گذشته با حضور خانواده، جمعي از همرزمان شهيد و مردم شهيدپرور تهران برگزار شد.
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