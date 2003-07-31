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۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۰:۲۹

در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س )

شهيد « يساري » به جمع لاله هاي بهشت زهرا ( س ) پيوست

شهيد « يساري » به جمع لاله هاي بهشت زهرا ( س ) پيوست

مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر پاك آزاده جانباز شهيد يوسف «يساري» از كاركنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران روز گذشته با حضور خانواده، جمعي از همرزمان شهيد و مردم شهيدپرور تهران برگزار شد.

  به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر"   مراسم  تشييع و خاكسپاري پيكر پاك آزاده جانباز شهيد يوسف «يساري» از كاركنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران روز گذشته  با حضور خانواده، جمعي از همرزمان شهيد و مردم شهيدپرور تهران برگزار شد.
وي در دوم ارديبهشت ماه 1360 در منطقه عملياتي «سرپل‌ذهاب» به اسارت نيروهاي بعثي عراق درآمد كه بر اثر 9 سال شكنجه در زندان‌هاي رژيم بعثي به خيل جانبازان پيوست و به دليل شدت آسيب‌هاي جسمي و روحي وارد شده بر وي در طي سال‌هاي اسارت در سن 42 سالگي شربت شهادت نوشيد.
از آن شهيد بزرگوار دو فرزند به نام‌هاي محمد 21 ساله و احمد 12 ساله كه هر دو از قاريان و حافظان قرآن كريم هستند به يادگار مانده است.
پيكر پاك شهيد يساري پس از تشييع در قطعه شهداي بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
 
کد مطلب 14199

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