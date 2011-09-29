دو انتصاب جدید در شهرستان پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری پیشوا و بخشدار مرکزی این شهرستان طی مراسمی صبح امروز با حضور فرماندار پیشوا، معاون عمران فرمانداری، بخشدار جلیل آباد و دیگر مسئولان در سالن فرمانداری این منطقه برگزار شد.

در این مراسم قاسم جوکار به عنوان معاون اداری، مالی و برنامه ریزی فرمانداری و احمد قمی به عنوان بخشدار مرکزی پیشوا معرفی شدند.

فرماندار شهرستان پیشوا در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی کاری با ارزش تر و مهمتر از این نیست که مسئولیتی را در اختیار انسان قرار بدهند.

بهرام ستاری افزود: اگر امروز در کشور امنیت برقرار است و مصونیت وجود دارد، به برکت خون شهداست؛ پس باید دین خود را به شهدا و امام راحل ادا کرد و قطعاً سفارش همه شهدا این بوده است که مسئولیتها را به نحو احسن به انجام برسانیم.

وی گفت: اصل خدمتگزاری برگ برنده دولت است و این اصل فراگیری است، چراکه رابطه امام(ره) با مردم نیز بر مبنای خدمتگزاری بی منت و مهربانی بود.