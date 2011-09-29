پیوست فرهنگی لازمه ماندگاری و استمرار الگو بودن نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی قبل از ظهر پنجشنبه در مراسم دیدار نخبگان، اعضای هیئت علمی، دانشگاهیان و دانشجویان با آیت الله صادق آملی لاریجانی، با بیان اینکه بحث پیوست فرهنگی ماندگاری نظام را به دنبال دارد افزود: بحث جدی پیوست فرهنگی در برنامه ها و کارهای اجرایی نظام اسلامی را الگو در بین کشور ها قرار می دهد و ماندگاری و استمرار را به دنبال دارد

وی از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب به عنوان یک حرکت فرهنگی یاد کرد و افزود: هدف اصلی آن اطلاع رسانی فرهنگ اسلامی به جوامع کشورهای غربی بوده است.

حجت الاسلام دشتکی افزود: ملت ایران به عنوان الگو و اسوه برای دیگر ملل در حوزه فرهنگی بوده اند و اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی و تحقق این اصول برنامه عظیم فرهنگی را می طلبد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان بحث پیوست فرهنگی در کار سه قوه قضاییه، مجریه و مققنه اعلام کرد و تاکید کرد: بر عهده مدیران و مسئولین است که بحث فرهنگی و اصول و اعتقادات دینی را در جامعه ایفا کنند و برای درست اجرا شدن این بحث برنامه ریزی های کارشناسی شده داشته باشند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: بحث رضایتمندی عمومی پشتوانه نظام اسلامی باشد و مسئولین در سه قوا به سرعت مشکلات در جامعه را به سهم و اندازه خود بررسی کنند و نقش جدی خود را ایفا کنند و دولت بحث پیوست فرهنگی را به طور کامل و جامع اجرا کند ماهیت نظام یک ماهیت منحصر به فرد می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: پیوست فرهنگی را باید داشته باشیم و ریشه آن را عمیق تر کنیم.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه افزود: تاثیرپذیری از فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اجتماعی در جامعه صورت می گیرد لذا فعالیت درست و شفاف این فعالیتها با شناخت پیوست فرهنگی امکان پذیر است.

حجت الاسلام دشتکی افزود: قدرت و مشروعیت نفوذ جهانی که امروز مورد توجه است در شرایط کنونی جهان در گرو رشد اعتقادات دینی، رشد ارزشها و اجرایی شدن پیوستهای فرهنگی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حرکت فرهنگی بوده و هدف اصلی و نهایی آن رساندن انسان به غایت، کمال الهی و جایگاه والای خلیفه اللهی است اظهارداشت: این نظام به صورت طبیعی باید خود به عنوان اسوه برای ملتهای اسلامی و دیگر ملل نقش ایفا کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: پیوست فرهنگی در سطح داخلی قوای سه گانه و در سطح عمومی مطرح است که مسولیت در هر دوسطح برعهده مسئولان است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه نقش سازنده پیوست فرهنگی درهمه فعالیتها و طرح ها بر همگان روشن است، گفت: تاثیر اعتقادات و گرایشات درونی افراد برهمه رفتارها و تصمیمات آنها در تمامعرصه ها و بخش ها و تاثیر پذیری افراد از محیط در فعالیتهای مختلف نقش این پیوست را بیش از بیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نخبگان و دانشجویان با تاسی گرفتن از پیوست فرهنگی در جامعه می توانند در توسعه کشور در زمینه های مختلف موثر باشند .