استعداد وزیر در حفظ کردن اعداد/ دعا کن مریض نشوی!

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان شهید رحیمی در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای اعلام رقم و آمار در مصاحبه هایش در مدت زمان چند دقیقه ای و پشت سرهم نزدیک به 20 عدد را در زمینه پروژه های حوزه راه و شهرسازی ذکر کرد که تعجب خبرنگاران و حاضران را در پی داشت!

وی همچنین در نشست شورای مسکن هنگامی که مدیران صحبت می کردند جای قبلی نشستن آنها را در جلسه قبلی که حدود هفت ماه پیش بود به آنها می گفت که این امر نشان از حافظه قوی وزیر راه و شهرسازی داشت.

علی نیکزاد البته در مصاحبه هایش چند اشتباه لفظی هم داشت که البته توسط خود خبرنگاران اصلاح شد. اوج اشتباه نیکزاد در اعلام پروژه های لرستان بود به طوریکه وزیر، پروژه بزرگراه خرم آباد - بروجرد را "خرم آباد به لرستان" ذکر کرد و از خط آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک با لفظ "اراک - خرم آباد - اندیمشک" و از راه آهن دورود - بروجرد با عنوان "اراک - بروجرد" یاد کرد!هر چند که وزیر صحبت های خود را که در جلوی دوربین ها می گفت اصلاح نکرد ولی خبرنگاران با توجه به شناختی که از پروژه ها داشتند اقدام به اصلاح سخنان وزیر کردند.

سئوال خبرنگاران خرم آباد در مورد فرودگاه بروجرد از دیگر نکات جالب مصاحبه های خبری وزیر بود. علی نیکزاد در پاسخ به اصرار خبرنگاران خرم آبادی برای اطلاع از وضعیت فرودگاه بروجرد بدون اشاره به این موضوع گفت: اینجا خارج از حوزه شماست. شما از وضعیت فرودگاه خرم آباد بپرسید! هر چند که وزیر در مورد وضعیت فرودگاه خرم آباد نیز پاسخ روشنی به رسانه ها نداد.

وزیر راه و شهرسازی که پیش از این و در سالها قبل معاون عمرانی استانداری لرستان بوده است در طول مسیر بارها با مردمی که هنوز خاطره حضور علی نیکزاد در لرستان را به خاطر دارند گفتگو کرد و برای رفع مشکلات برخی از مراجعه کنندگان به جلوی استانداری دستوراتی صادر کرد.

علی نیکزاد همچنین در پاسخ به علت تاخیر در بهره برداری پروژه های لرستان، عمر 8 ساله بیمارستان شهید رحیمی و تاثیر این امر در عمر مفید سازه گفت: عمر مفید یک ساختمان در کشور ما 100 سال است! نیکزاد در ادامه مدعی شد که ساختمان استانداری لرستان 120 سال قبل ساخته شده و هنوز هم پابرجا است!

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با یکی از شهروندان خرم آبادی در محل بیمارستان شهید رحیمی نیز پس از گلایه این شهروند از طولانی شدن روند ساخت بیمارستان و روند خدمات دهی آینده این بیمارستان گفت: برو دعا کن و نماز بخون که مریض نشوی!

شهروند دیگری یک نامه گلایه آمیز برای وزیر نوشته بود و گفته بود که به دلیل قرارگیری ساختمانش در محدوده بیمارستان شهید رحیمی به بهانه اینکه این ساختمان در طرح قرار دارد اجازه نوسازی و فروش به وی نمی دهد. علی نیکزاد همانجا با پرس و جو از مسئولان به این شهروند گفت که خانه اش در طرح قرار ندارد و می تواند از شهرداری پروانه بگیرد تا مشکل کوچک یک شهروند که می توانست پیش از این حل شود با دستور وزیر رفع شود.

همچنین محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد واگذاری برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به گروه امیر منصور آریا بدون برگزاری مناقصه نیز ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: من در جریان این موضوع نیستم!

وزیر راه و شهرسازی همچنین در جلسه شورای مسکن استان وقتی مسئولان دستگاههای خدمان رسان از فاصله سایت های مسکن مهر از شهر و سختی کار خدمات رسانی گلایه کردند، علی نیکزاد گفت: خوب شد که دستور ندادند ساختمانهای مسکن مهر را یک طبقه بسازیم چرا که مجبور بودیم از خرم آباد تا بروجرد واحد مسکونی بزنیم و شما هم مجبور بودید به همه آنها آب و برق و گاز برسانید!

علی نیکزاد همچنین در پاسخ به اعتراض شرکت مخابرات برای خدمات رسانی به واحدهای مسکن مهر خرم آباد گفت: شما که مدام تبلیغ می کنید که قسطی تلفن واگذار می کنید. حالا ما یک میلیون واحد مسکن مهر ساختیم و شما یک میلیون شماره تلفن می فروشید! وزیر البته به شوخی گفت حالا که ما زمینه فروش یک میلیون شماره برای شما را فراهم کردیم سهم ما هم فراموشتان نشود!

بازیدهای سریع وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مختلف مرکز لرستان و حتی بازدیدهای خودرویی از برخی مناطق شهر از جمله مناطق حاشیه ای "کرگانه" و "علی آباد" موجب سردرگمی خبرنگاران شده بود به طوریکه خبرنگاران بارها وزیر را گم کردند و نتوانستند در برخی پروژه ها نیکزاد را همراهی کنند.