ثبت نام در همایش ملی شهر الکترونیک همدان آغاز شد

محمد مهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه ثبت نام و دریافت مقاله از سوی دبیرخانه این همایش در دانشگاه آزاد اسلامی همدان تا پنجم آبان ماه سال جاری پذیرای پژوهشگران و محققان کشور است.

عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه سامانه ثبت نام در پایگاه اینترنتی http//ncec.iauh.ac.ir قابل دسترس است، اظهار داشت: همایش ملی شهر الکترونیک فرصتی برای ارائه پژوهشهای کاربردی است.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه این همایش به معرفی خدمات تعاملی می پردازد، در این همایش سعی شده تا طرحهای موفق اجرا شده در راستای تحقق شهر الکترونیکی ارائه شوند.

وی هدف از برگزاری این همایش را کسب نتایج مناسب برای رفع معضلات اجتماعی همدان دانست و گفت: نتایج این همایش دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: معرفی توانمندی شرکتهای ایرانی و تبادل دستاوردها و تجربیات ملی در زمینه شهر الکترونیک از اهداف اصلی این همایش است.

شیر محمدی تأکید کرد: این همایش در هفت محور اصلی خدمات شهری، زیرساختها، پلیس الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش و فرهنگ سازی و مدیریت الکترونیکی آماده دریافت مقالات پژوهشگران است.

دبیر همایش ملی شهر الکترونیک همدان عنوان کرد: کارگاههای آموزشی از برنامه های جنبی این همایش است و علاقمندان ارائه مقاله و شرکت در کارگاه باید تا 15 آبان ماه، پیشنهادهای خود را به آدرس الکترونیکی همایش ارسال کنند.

وی یادآور شد: همایش ملی شهر الکترونیک به همت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با هفت محور با 37 زیر شاخه در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.