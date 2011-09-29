  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

پیروزی پرگل امیدهای ماشین سازی در آستانه شروع لیگ برتر

پیروزی پرگل امیدهای ماشین سازی در آستانه شروع لیگ برتر

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز در فاصله چند روز مانده به شروع مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور، برابر تیم جوانان گسترش فولاد تبریز به یک پیروزی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراحل آماده سازی و بازی های تدارکاتی تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز، این تیم عصر چهارشنبه موفق شد برابر تیم جوانان گسترش فولاد تبریز به پیروزی پرگل جهار بر صفر دست یابد.

این دیدار در زمین چمن شهرستان اسکو به انجام رسید و طی آن مهران یکانی، جواد پیرانی و علی خندان (دوبار) برای تیم ماشین سازی گلزنی کردند.

ماشین سازان که خود را برای حضوری قدرتمندانه در مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور آماده می کنند، چند روز پیش نیز موفق به شکست جوانان تراکتورسازی شده بودند.

تیم امید ماشین سازی تبریز تمرینات خود را زیر نظر سیدرضا سادات به عنوان سرمربی و رسول محمدپور به عنوان مربی در زمین های چمن اسکو و خشروشهر دنبال می کند.

مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور از حدود دو هفته دیگر آغاز خواهد شد که طبق برنامه قرار است تیم امید ماشین سازی تبریز در هفته اول از همشهری خود شهرداری پذیرایی کند.

کد مطلب 1419905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها