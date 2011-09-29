پیروزی پرگل امیدهای ماشین سازی در آستانه شروع لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراحل آماده سازی و بازی های تدارکاتی تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز، این تیم عصر چهارشنبه موفق شد برابر تیم جوانان گسترش فولاد تبریز به پیروزی پرگل جهار بر صفر دست یابد.

این دیدار در زمین چمن شهرستان اسکو به انجام رسید و طی آن مهران یکانی، جواد پیرانی و علی خندان (دوبار) برای تیم ماشین سازی گلزنی کردند.

ماشین سازان که خود را برای حضوری قدرتمندانه در مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور آماده می کنند، چند روز پیش نیز موفق به شکست جوانان تراکتورسازی شده بودند.

تیم امید ماشین سازی تبریز تمرینات خود را زیر نظر سیدرضا سادات به عنوان سرمربی و رسول محمدپور به عنوان مربی در زمین های چمن اسکو و خشروشهر دنبال می کند.

مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور از حدود دو هفته دیگر آغاز خواهد شد که طبق برنامه قرار است تیم امید ماشین سازی تبریز در هفته اول از همشهری خود شهرداری پذیرایی کند.