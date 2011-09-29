حضور یک میلیون نفر از زائران راهیان نور در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فاضلی در جلسه ای که به منظور هماهنگی اعزام کاروان های راهیان نور با حضور نمایندگان ستاد مرکزی راهیان نور کشور در فرمانداری قصرشیرین برگزار شد، گفت: برنامه هایی ترتیب داده شده تا امسال زائران راهیان نور به پنج میلیون نفر برسند و از این میزان سهم استان کرمانشاه یک میلیون نفر است.

وی تصریح کرد: ادارات و ارگان ها و سایر دستگاه های اجرایی باید برای شناساندن جاذبه های گردشگری بالاخص معرفی مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس و مناطق عملیاتی غرب کشور به کاروان های راهیان نور از این فرصت نهایت بهره را ببرند.

وی یادآور شد: امروز باید زمینه معرفی فرهنگ شهادت و ایثار به نسل های سوم و چهارم انقلاب را در قالب کاروان راهیان نور اعزامی به مناطق عملیاتی به واسطه ی فعالیت های جهادگونه فراهم کنیم.

این مسئول کاروان های راهیان نور با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشورمان مرهون جانفشانی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است، گفت: یقیناً به واسطه رشادت های رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل بوده که امروز ایران اسلامی به ام القرای جهان اسلام تبدیل شده است.

حسین پروین فرماندار قصرشیرین نیز در این جلسه گفت: در برهه کنونی، دشمن قصد دارد اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی جوانان ایران اسلامی را نابود و تخریب کند و مسلماً کاروان های راهیان نور مهمترین راه مقابله با این جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی ادامه داد: از ابتدای آبان ماه سال جاری کاروان های راهیان نور در منطقه حضور پیدا می کنند و برای اسکان آن ها، دو باب مدرسه، یک سالن ورزشی و یک زائر سرا در مرز خسروی در نظر گرفته شده است.

پروین گفت: در تعطیلات نوروز امسال بیش از 70 هزار نفر زائر در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان قصرشیرین دیدن کردند.

پروین در پایان گفت: تعریض محورهای مواصلاتی و رفع نقاط حادثه خیز و نیز نصب علایم راهنمایی و رانندگی در بخش سومار و همچنین تسطیح محل تدفین شهدای گمنام در این بخش، از جمله اقداماتی است که باید تا قبل از آغاز برنامه حضور راهیان نور در منطقه انجام شود.