تاسیس 20 مدرسه قرآنی در بهبهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاکر پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش، ضمن اشاره به فعالیت های مذهبی و قرآنی در کنار تحصیل دانش آموزان اظهار کرد: طرح معراج نیز با همکاری حوزه علمیه اهواز در 15 مدرسه راهنمایی و دبیرستان بهبهان اجرا خواهد شد.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید دو باب مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان تاسیس شده و همچنین با هماهنگی های انجام شده از 136 باب دبستان این شهرستان 96 دبستان یک نوبته شده است.

در ادامه جلسه، فرماندار بهبهان نیز با اشاره به مشکلات آموزشی مدارس و کمک به رفع آنها گفت: هریک از اعضای شورای آموزش و پرورش را به عنوان معین یکی از مدارس شهرستان قرار داده تا ضمن پیگیری مشکلات بتوانند از محل منابع مالی در اختیار، در رفع مشکلات آموزش و پرورش مساعدت کنند.



فرهاد باذلی محبوب ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان به تهاجم فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی به ویژه نسل جوان اشاره کرد و افزود: دانش آموزان باید با مجهز شدن به دو بال علم و ایمان و تعمیق بصیرت دینی ضمن مصون ماندن از شبیخون فرهنگی توطئه دشمن را نیز خنثی کنند.



وی در ادامه تکریم معلمان به ویژه پیشکسوتان بازنشسته را از مطالبات خود خواند و عنوان کرد: افتخارات کسب شده امروز حاصل زحمات معلمان پیشکسوت و بازنشسته است و باید از تجارب ارزشمند آنها در سرعت بخشیدن به امور تعلیم و تربیت استفاده کنیم.



فرماندار بهبهان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، توجه به تهیه ملزومات آموزشی و لباس دانش آموزان بی بضاعت را یک ضرورت خواند و از مدیریت آموزش و پرورش خواست تا با مشارکت خیرین مشکلات اینگونه دانش آموزان را در طول سال تحصیلی مرتفع کنند.



وی در پایان با تاکید بر بررسی و رفع مشکلات روند آغاز سال تحصیلی در دو هفته اول مهر ماه خواستار فراهم کردن شرایط حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در جلسات شورای آموزش و پرورش برای انعکاس و اطلاع رسانی از مصوبات و رویدادهای عرصه تعلیم و تربیت در شهرستان شد.