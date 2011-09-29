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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

فاکر عنوان کرد:

تاسیس 20 مدرسه قرآنی در بهبهان

تاسیس 20 مدرسه قرآنی در بهبهان

بهبهان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بهبهان گفت: تاکنون 20 مدرسه قرآنی در این شهرستان تاسیس و راه اندازی شده که تا پایان سال تحصیلی جدید این میزان دو برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاکر پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش، ضمن اشاره به فعالیت های مذهبی و قرآنی در کنار تحصیل دانش آموزان اظهار کرد: طرح معراج نیز با همکاری حوزه علمیه اهواز در 15 مدرسه راهنمایی و دبیرستان بهبهان اجرا خواهد شد.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید دو باب مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان تاسیس شده و همچنین با هماهنگی های انجام شده از 136 باب دبستان این شهرستان 96 دبستان یک نوبته شده است.

در ادامه جلسه، فرماندار بهبهان نیز با اشاره به مشکلات آموزشی مدارس و کمک به رفع آنها گفت: هریک از اعضای شورای آموزش و پرورش را به عنوان معین یکی از مدارس شهرستان قرار داده تا ضمن پیگیری مشکلات بتوانند از محل منابع مالی در اختیار، در رفع مشکلات آموزش و پرورش مساعدت کنند.

فرهاد باذلی محبوب ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان به تهاجم فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی به ویژه نسل جوان اشاره کرد و افزود: دانش آموزان باید با مجهز شدن به دو بال علم و ایمان و تعمیق بصیرت دینی ضمن مصون ماندن از شبیخون فرهنگی توطئه دشمن را نیز خنثی کنند.

وی در ادامه تکریم معلمان به ویژه پیشکسوتان بازنشسته را از مطالبات خود خواند و عنوان کرد: افتخارات کسب شده امروز حاصل زحمات معلمان پیشکسوت و بازنشسته است و باید از تجارب ارزشمند آنها در سرعت بخشیدن به امور تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

فرماندار بهبهان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، توجه به تهیه ملزومات آموزشی و لباس دانش آموزان بی بضاعت را یک ضرورت خواند و از مدیریت آموزش و پرورش خواست تا با مشارکت خیرین مشکلات اینگونه دانش آموزان را در طول سال تحصیلی مرتفع کنند.

وی در پایان با تاکید بر بررسی و رفع مشکلات روند آغاز سال تحصیلی در دو هفته اول مهر ماه خواستار فراهم کردن شرایط حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در جلسات شورای آموزش و پرورش برای انعکاس و اطلاع رسانی از مصوبات و رویدادهای عرصه تعلیم و تربیت در شهرستان شد.
کد مطلب 1419907

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