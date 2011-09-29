منافع مردم در سرشماری ها در اولویت نخست قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی بر ارائه آمار دقیق و جامع از سوی مسئولان تاکید کرد و اظهار داشت: جهت خدمات رسانی مطلوب تر به مردم به ویژه در سطح روستاها ثبت آمار صحیح ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در ثبت آمار، موضوع اشتغال و بیکاری مردم با دقت بیشتری انجام شود، افزود: در این راستا ماموران ثبت آمار جهت درج اشتغال پایدار و مشاغل فصلی اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به اینکه خدمات دولت براساس میانگین جمعیتی ارائه می شود، اظهار داشت: در این راستا اطلاع رسانی شود، خانواده هایی که ساکن روستاها بودند در مکان تابعه سرشماری شوند تا آمار روستائیان با آمار دقیق تری ثبت شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی، تصریح کرد: در این زمینه مصوبات اجرایی نشده در دستور کار قرار گرفته و جهت اتمام پروژه های نیمه تمام برنامه ریزی و اولویت بندی صورت گیرد.

حجت الاسلام قربانی بر ارائه آمار دقیق از سوی مسئولان تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه ها آمار مربوطه را بیشتر از واقعیت ارائه ندهند، چرا که آمار درست در جمع آوری زیرساخت ها موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: آب روستایی، طرح های هادی روستایی و شهرهای زیر 20هزار خانوار در حال حاضر در دستور کار مسئولان ارشد قرار دارد که مدیران جهت ارائه آمار دقیق در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به اینکه هم اکنون در تعیین شاخص های بودجه ارائه آمار صحیح در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این زمینه نیز ارائه آمار دقیق کمک موثری در توسعه و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی در پایان به اختلاس بزرگ بانکی کشوراشاره کرد و یادآور شد: فساد مالی، سوء استفاده، رانت خواری و جرم در این موضوع وجود داشته و مراجع قضایی به شدت پیگیر این امر هستند.