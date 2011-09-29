روزانه 180 تن شیر در کشت و صنعت مغان فرآوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مغانی ظهر پنج شنبه در مراسم راه اندازی خط تولید ماست در کارخانه لبنیات مجتمع کشت و صنعت مغان اظهار داشت: در حال حاضر چهار نوع محصول لبنی شامل شیر خشک، کره، دوغ و شیر پاستوریزه در این واحد صنعتی تولید و روانه بازار مصرف می شود.

کارخانه لبنیات یکی از واحدهای صنعتی مهم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است که در سال 87 از سوی استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان واحد کیفی نمونه سال معرفی شد.

وی با اشاره به طرح توسعه خطوط تولید این شرکت در آینده اضافه کرد: برای تولید فرآورده لبنی ماست در این کارخانه بالغ بر 800 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل کشت و صنعت مغان فعالیت کارخانه لبنیات را مطلوب ارزیابی کرد و یاد آور شد: طرح تولید ماست از رضایت بخش ترین عملکرد کارخانه لبنیات شرکت مغان در شش ماهه اول امسال است.

وی افزود: با توسعه خطوط فعلی و با توجه به افزایش حجم تولید، ماست مطلوب و با کیفیت در انواع کم چرب، پرچرب در بسته بندیهای مختلف استحصال و به بازار عرضه خواهد شد.

در آیین افتتاح این واحد تولیدی علاوه بر مدیران استانی امام جمعه و جمعی از مسئولان محلی شهرستان پارس آباد نیز حضور داشتند.