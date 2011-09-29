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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

مغانی:

روزانه 180 تن شیر در کشت و صنعت مغان فرآوری می شود

روزانه 180 تن شیر در کشت و صنعت مغان فرآوری می شود

پارس آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل کشت و صنعت مغان گفت: با راه اندازی خط تولید ماست در کارخانه لبنیات مغان، روزانه روزانه 180 تن شیر در این شرکت فرآوری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مغانی ظهر پنج شنبه در مراسم راه اندازی خط تولید ماست در کارخانه لبنیات مجتمع کشت و صنعت مغان اظهار داشت: در حال حاضر چهار نوع محصول لبنی شامل شیر خشک، کره، دوغ و شیر پاستوریزه در این واحد صنعتی تولید و روانه بازار مصرف می شود.

کارخانه لبنیات یکی از واحدهای صنعتی مهم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است که در سال 87 از سوی استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان واحد کیفی نمونه سال معرفی شد.
 
وی با اشاره به طرح توسعه خطوط تولید این شرکت در آینده اضافه کرد: برای تولید فرآورده لبنی ماست در این کارخانه بالغ بر 800 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.
 
مدیرعامل کشت و صنعت مغان فعالیت کارخانه لبنیات را مطلوب ارزیابی کرد و یاد آور شد: طرح تولید ماست از رضایت بخش ترین عملکرد کارخانه لبنیات شرکت مغان در شش ماهه اول امسال است.
 
وی افزود: با توسعه خطوط فعلی و با توجه به افزایش حجم تولید، ماست مطلوب و با کیفیت در انواع کم چرب، پرچرب در بسته بندیهای مختلف استحصال و به بازار عرضه خواهد شد.
 
در آیین افتتاح این واحد تولیدی علاوه بر مدیران استانی امام جمعه و جمعی از مسئولان محلی شهرستان پارس آباد نیز حضور داشتند.
کد مطلب 1419909

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