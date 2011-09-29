تراکتور - مس؛ دیدار نمایندگان اول تبریز و کرمان/ نبرد جذاب ژنرال و بلاژ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در شرایطی عصر جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد که دو تیم تا به اینجای کار عملکردی متفاوت از هم داشته اند و نتیجه این تفاوت عملکرد در هشت هفته سپری شده، قرارگیری تراکتورسازی در بین بالانشینان جدول و فانوس به دستی تیم مس بوده است.

اما از لحاظ نتیجه گیری در دو بازی گذشته، هر دو تیم شرایط یکسانی را تجربه کرده اند؛ بطوریکه تراکتورسازی و مس از دو مسابقه اخیر خود تنها یک امتیاز به جمع اندوخته های خود افزوده و هرگز رنگ پیروزی را به خود ندیده اند.

تراکتورسازی مقابل تیم های نفت نام لیگ، یک باخت خانگی و یک تساوی بیرون از خانه تجربه کرده و مس که هفته قبل به دلیل حضور نمایندگان فوتبال اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا استراحت کرد، دو بازی آخر خود را با یک تساوی برابر داماش و یک باخت مقابل سایپا سپری کرده است؛ اما آنچه محرز است، غیرقابل قیاس بودن توان فنی و همچنین تفاوت اهداف دو تیم است که تا حدودی می تواند پیش بینی نتیجه بازی را حداقل در ذهن هواداران دو تیم راحت تر کند.

به بیانی ساده تر، اکنون تراکتورسازی روی کاغذ بدون شک تیم برتر مصاف عصر جمعه تبریز می تواند لحاظ شود و شاید خوش بین ترین هوادار تیم مس کرمان نیز شانسی برای سه امتیاز سوغات بردن تیمش از تبریز قائل نیست اما قانون نانوشته فوتبال همواره خوش بین ترین و بد بین ترین ها را با رقم زدن نتایجی عجیب، سرجایشان میخکوب کرده و نشان داده که مسیر توپ گرد، هیچگاه قابل پیش بینی نیست.

گذشته از اینها، تراکتورسازی در دو بازی گذشته نتوانسته انتظارات را برآورده کند و شاید خطر بحران، بیخ گوش این تیم نشسته باشد اما در راس کادر فنی سرخ ها، مربی ای قرار دارد که با این شرایط بیگانه نبوده و حداقل در سالهای اخیر و در تیم های مختلف، تیمش را از چنین وضعیتی رهایی داده و با کسب پیروزی های متعدد، دوباره لرزه بر اندام سایر مدعیان انداخته است.

کما اینکه تیم فعلی امیر قلعه نوعی "تراکتورسازی" است؛ تیمی که متفاوت از همه تیمهای لیگ و دارای قدرتی استثنایی به نام "هوادار پر شور" است، به لحاظ فنی نیز، تراکتورسازان در فصل جاری قابلیتهای بالای خود را نشان داده و نتایج جالبی کسب کرده اند که یکی از آنها، شکست استقلال و تکیه یک هفته ای بر صدر جدول است.

تیم مس کرمان اما، همانطور که ذکر شد، در هشت هفته سپری شده از لیگ یازدهم، همواره در پایین جدول جاخوش کرده و اکنون فانوس جدول را هم به دست دارد، نگاهی به نتایج این تیم نشان می دهد که مسِ امسال با مسِ یکی، دو سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست و نمی توان این تیم را که اکنون ضعیف ترین تیم لیگ است شبیه به تیم آسیایی مس دانست.

همینکه این تیم کرمانی در قعر جدول قرار دارد، خود ضربه روحی مهلکی بر پیکره آن است ولی وقتی در کنار این رتبه نازل هجدهم، مشکلات دیگری از جمله تعویض مربی در هفته های آغازین، ندیدن رنگ برد حتی در بازی های خانگی و کسب فقط دو امتیاز از هفت بازی، داشتن ضعیف ترین خط دفاع و مهم تر از همه مصدومیت چند بازیکن کلیدی به چشم می خورد، آن گاه برای نجات این تیم حداقل تا پایان نیم فصل اول نمی توان شانسی قائل بود و با این تفاسیر طبیعی است که تیم مس نتواند با دست پر تبریز را به مقصد کرمان ترک کند.

اما با این اوصاف، نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، این است که تراکتورسازان نباید گول آنچه که در بالا از آنها به عنوان مشکلات تیم مس نام برده شد را بخورند و بدون توجه به رتبه و نتایج این حریف کرمانی، با تمام قوا برای پیروزی تلاش کنند وگرنه دستکم گرفتن نارنجی ها، با توجه به اینکه آنها با ثبت نتایج ضعیف در بازی های گذشته، چیزی برای از دست دادن در این بازی ندارند، احتمال رقم خوردن عجیب ترین نتیجه هفته های اخیر لیگ را می تواند رقم بزند و آنگاه بایستی یکی پیدا شود تا به داد تیم تبریزی برسد!

نکته ای دیگر، حضور یک مربی با تجربه همچون میروسلاو بلاژویچ روی نیمکت مسی هاست که تا حدودی توانسته از لحاظ روانی، خاطرات هشت هفته گذشته را از ذهن بازیکنانش پاک کند و آنها را مهیای مصاف با حریف بالای جدولی خود کند.

از طرفی، استراحت تیم مس کرمان در هفته گذشته بدلیل حضور حریفش در لیگ قهرمانان آسیا، فرصتی 15 روزه را نصیب "چیرو" کرده تا تیم صمد مرفاوی را بازسازی کرده و آن را آماده پیکار حساس عصر جمعه تبریز کند.

تراکتورسازی تبریز که برای دیدار با مس کرمان احمد آل نعمه و فردین عابدینی را بعلت مصدومیت و سیاوش اکبر پور را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار ندارد، پیش بینی می شود که تغییرات تازه ای در ترکیب خود داشته باشد و علاوه بر حضور جانشینان سه بازیکن مذکور، در سایر خطوط نیز بازیکنانی برای اولین بار به میدان بیایند که از آن جمله می توان به قرار گیری چهره ای جدید در درون دروازه این تیم اشاره کرد.

یم تراکتورسازی تا پایان هفته هشتم با کسب 16 امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایستاده و همچنان از شانس صدرنشینی برخوردار است و تیم مس کرمان با دو امتیاز از هفت دیدار در پایین ترین رده جدول هجده تیمی لیگ قرار دارد.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از چارچوب بازی های هفته نهم لیگ برتر، از ساعت 17:45 جمعه هشتم مهر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور