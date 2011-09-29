یک سوم کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه نیروهای ایثارگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهرابی فراهانی، در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، ضمن تبریک ایام دفاع مقدس گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه از جمله استان‌های است که نقش اساسی و کلیدی در 8 سال دفاع مقدس داشته است و جا دارد از این مردم فهیم و دلاور قدردانی کنم.

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: در نگاه آماری و ارائه گزارشات بیش از یک سوم از کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه از نیروهای ایثارگر هستند که نشانگر این است که ایثارگران در دفاع مقدس، نقش بارز و تعیین کننده داشته اند.

وی گفت: حامل پیام مهندس ثمره هاشمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، برای قدرانی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و کارکنان آن، برای مهار کردن بحران آب در فصل تابستان در کرمانشاه، هستم.

شهرابی تاکید کرد: هدفگذاری دولت و به تبع آن شرکت مهندسی آبفای کشور بر این روال است که شرکت ها و مجموعه ها را به سمت کوچک سازی و یا همان متناسب سازی نیروی انسانی متخصص است.

وی تصریح کرد: این امر مستلزم جذب و به کارگیری نیروهای تخصصی بر اساس دستورالعمل جامع و همراه با مکانیزم علمی و اساسی و رقابتی است، لذا متناسب سازی و کوچک کردن سازمان به گونه ای باید باشد که وظایف آنها را مختل نکند و اگر برون سپاری انجام می شود باید ساز و کار درستی برای آنها تعریف شود و سیاست شرکت مهندسی و وزارت نیرو تغییر به سمت نیروهای متخصص و با قابلیت نیاز شرکت ها است.

وی در پایان به فرهنگسازی در پرداخت های الکترونیکی و توجه به آموزش و حرکت به سوی فعالیت های نرم افزاری و الکترونیکی تاکید کرد و گفت: برنامه ادغام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی بر مبنای نیاز و خواسته های مردم در هیئت واگذاری در حال پیگیری است که انجام و ادغام آنها، هم برای مردم و هم برای مجموعه کارکنان هر دو شرکت مفید خواهد بود.

در ادامه حسین بنکداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، گفت: با تلاش این شرکت؛ در بخش آموزشی سه هزار و 298 ساعت دوره تخصصی و عمومی، تشکیل کارگاه‌ها، سمینارها و همایش ها به میزان 704 ساعت، برای 224 نفر از کارکنان صورت گرفته است.

بنکداری در پایان سخنان خود افزود: اجرای برنامه نرم افزار "رهاورد طوس" با موضوع آموزشی، کارگزینی و درمان، معادل سازی دوره های آموزشی، بروز نمودن آمار نیروی انسانی و آسیب شناسی دورن سازمانی با مشاور بر اساس مدل EFQM ، از اهم فعالیت این حوزه در نیمه نخست امسال بوده است.