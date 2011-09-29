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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

محمد شهرابی فراهانی:

یک سوم کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه نیروهای ایثارگر هستند

یک سوم کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه نیروهای ایثارگر هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: بیش از یک سوم کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه از نیروهای ایثارگر هستند که این نشانگر توجه آبفای استان به این نیروهای ارزشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهرابی فراهانی، در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، ضمن تبریک ایام دفاع مقدس گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه از جمله استان‌های است که نقش اساسی و کلیدی در 8 سال دفاع مقدس داشته است و جا دارد از این مردم فهیم و دلاور  قدردانی کنم.

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: در نگاه آماری و ارائه گزارشات بیش از یک سوم از کارکنان شرکت آبفای کرمانشاه از نیروهای ایثارگر هستند که نشانگر این است که ایثارگران در دفاع مقدس، نقش بارز و تعیین کننده داشته اند.

وی گفت: حامل پیام مهندس ثمره هاشمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، برای قدرانی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و کارکنان آن، برای مهار کردن بحران آب در فصل تابستان در کرمانشاه، هستم.

شهرابی تاکید کرد: هدفگذاری دولت و به تبع آن شرکت مهندسی آبفای کشور بر این روال است که شرکت ها و مجموعه ها را به سمت کوچک سازی و یا همان متناسب سازی نیروی انسانی متخصص است.

وی تصریح کرد: این امر مستلزم جذب و به کارگیری نیروهای تخصصی بر اساس دستورالعمل جامع و همراه با مکانیزم علمی و اساسی و رقابتی است، لذا متناسب سازی و کوچک کردن سازمان به گونه ای باید باشد که وظایف آنها را مختل نکند و اگر برون سپاری انجام می شود باید ساز و کار درستی برای آنها تعریف شود و سیاست شرکت مهندسی و وزارت نیرو تغییر به سمت نیروهای متخصص و با قابلیت نیاز شرکت ها است.

وی در پایان به فرهنگسازی در پرداخت های الکترونیکی و توجه به آموزش و  حرکت به سوی فعالیت های نرم افزاری و الکترونیکی تاکید کرد و گفت: برنامه ادغام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی بر مبنای نیاز و خواسته های مردم در هیئت واگذاری در حال پیگیری است که انجام و ادغام آنها، هم برای مردم و هم برای مجموعه کارکنان هر دو شرکت مفید خواهد بود.

در ادامه حسین بنکداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، گفت: با تلاش این شرکت؛ در بخش آموزشی سه هزار و 298 ساعت دوره تخصصی و عمومی، تشکیل کارگاه‌ها، سمینارها و همایش ها به میزان 704 ساعت، برای  224 نفر از کارکنان صورت گرفته است.

بنکداری در پایان سخنان خود افزود: اجرای برنامه نرم افزار "رهاورد طوس" با موضوع آموزشی، کارگزینی و درمان، معادل سازی دوره های آموزشی، بروز نمودن آمار نیروی انسانی و آسیب شناسی دورن سازمانی با مشاور بر اساس مدل EFQM ، از اهم فعالیت این حوزه در نیمه نخست امسال بوده است.

کد مطلب 1419912

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