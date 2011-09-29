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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" در رودهن افتتاح شد

دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" در رودهن افتتاح شد

رودهن - خبرگزاری مهر: دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" توسط دو خیر مدرسه ساز در رودهن افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال تحصیلی جدید، دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" با حضور فرماندار دماوند، مسئولان شهرستان و خانواده خیرین مدرسه ساز  شهر رودهن افتتاح شد.

این مدرسه به پاس اقدام خیرخواهانه خیرین مدرسه ساز شهر رودهن، به ویژه شادروان "حاج اسماعیل حنیفی" و حاجیه خانم "سرور داودی" که در راستای ارتقای علم و فرهنگ همت گمارده اند، افتتاح شد.

گفتنی است این مدرسه در 780 متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان در چهار طبقه به بهره برداری رسیده و متشکل از شش کلاس درس، نمازخانه، پنج اتاق اداری و 700 متر سرایداری است.

کد مطلب 1419915

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    نظرات

    • امیر محمد خاکنه ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مدرسه هموطن مدرسه عالییه من امسال سال 94 میروم کلاس3 دبستان هموطن و همه ی اموزگاران سال 92و93 خوب بودن ممنون از زهمات اموزگاران و مدیر و ناظم متشکر

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