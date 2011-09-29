دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" در رودهن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال تحصیلی جدید، دبستان پسرانه خیرساز "هموطن" با حضور فرماندار دماوند، مسئولان شهرستان و خانواده خیرین مدرسه ساز شهر رودهن افتتاح شد.

این مدرسه به پاس اقدام خیرخواهانه خیرین مدرسه ساز شهر رودهن، به ویژه شادروان "حاج اسماعیل حنیفی" و حاجیه خانم "سرور داودی" که در راستای ارتقای علم و فرهنگ همت گمارده اند، افتتاح شد.

گفتنی است این مدرسه در 780 متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان در چهار طبقه به بهره برداری رسیده و متشکل از شش کلاس درس، نمازخانه، پنج اتاق اداری و 700 متر سرایداری است.