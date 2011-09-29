رقابت وزنه بردار کرمانشاهی با قهرمانان جهان صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و نهمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری "دیسنی لند" از 13 تا 22 آبان ماه سال جاری در پاریس آغاز می شود و ورزشکاران ایرانی در آن حضور می یابند تا با رقابتی تنگاتنگ مدال ها و عناوین برتر را کسب کنند.

گفتنی است که در این رقابت ها ورزشکار کرمانشاهی 20 آبان بر روی تخته خواهد رفت و جهت کسب عنوان برتر تلاش خواهد کرد.

بنابر گزارشات رسیده، این وزنه بردار از آمادگی کافی برخوردار بوده و با تمرینات پی در پی و سنگین که به منظور شرکت در این مسابقات از ماه ها قبل آغاز کرده به عنوان یکی از امیدهای تیم ملی وزنه برداری ایران مطرح است.

طبق برنامه اعلام شده مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات روز جمعه 13 آبان ماه در دیسنی لند خواهد بود.