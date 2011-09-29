به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله العظمی سید محمد علی علوی‌گرگانی در دیدار با اعضای ستاد هماهنگی جشن‌های مردمی رضوی با گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) گفت: ایشان مقام مخصوص و ممتازی دارند و دارای خصوصیت خاصی هستند که در خصوص دیگر معصومین(ع) قید نشده است.



وی با اشاره به جایگاه قم در آیات و روایات افزود: قم نقطه مرکز الهیه ایست که خداوند متعال به دست بی بی آن را به مرکز تشیع تبدیل کرده است.



این مرجع تقلید ادامه داد: مرکز حوزه‌های علمیه در قرن های گذشته در نجف اشرف و در جوار جدشان حضرت امیرالمومنین(ع) قرار داشت و باید ببینیم چه شد که این مرکز امروز در جوار بارگاه حضرت معصومه(ع) قرار گرفته است.



وی خطاب به مسئولان کشور افزود: قم شهری است که تمام جهانیان در این شهر تعلیم خواهند دید ولی با این وجود هنوز مسئولان ما نتوانسته اند حق قم را ادا کنند و به انتظارات ائمه در این خصوص جامه عمل بپوشاند.



آیت الله علوی گرگانی گفت: قم پایگاه معنویت، تقوا، فقه و اجتهاد است و ما به عنوان میهمان ایشان باید قدردان میزبان خود باشیم.

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وی تصریح کرد: اگر دست ما به بارگاه و قبر نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) نمی‌رسد، می‌توانیم بارگاه حضرت معصومه(س) را زیارت کنیم و کسانی که به این زیارت مشرف می‌شوند باید قصد زیارت حضرت زهرا(س) را هم به جا بیاوریم.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به آغاز ماه ذی القعده به عنوان یک ماه حرام و همراه با میلاد حضرت معصومه (س) گفت: این ماه، ماه کریمه اهل بیت (ع) می باشد که به میلاد حضرت رضا (ع) نیز مزین است.



منویات مقام معظم رهبری در نظام اسلامی باید اجرایی شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مشکلات در جامعه کنونی گفت: ما باید الگوی دنیا باشیم چرا باید در نظام اسلامی حرکت‌هایی صورت گیرد که موجب گله‌مندی شود.



آیت الله علوی گرگانی تاکید کرد: در نظام اسلامی باید منویات مقام معظم رهبری اجرایی شده و همگان نسبت به این مهم توجه و تلاش لازم را داشته باشیم.



وی در پایان با اشاره به نقش سازمان آموزش و پرورش در تربیت دینی دانش آموزان تصریح کرد: در روزهای آغازین سال جدید تحصیلی به سر می بریم و باید دقت شود که در مدارس ما تعلیمات دینی به صورت قوی تر ارائه شود.

