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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

از سوی مردم؛

سفیر آمریکا در منزل "مخالف سوری" محاصره شد

سفیر آمریکا در منزل "مخالف سوری" محاصره شد

شبکه های تلویزیونی دقایقی پیش از محاصره سفیر آمریکا در دمشق در حین دیدار وی با یکی مخالفان سوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، "رابرت فورد" سفیر آمریکا در دمشق که امروز به دیدار یکی از مخالفان سوری در پایتخت این کشور رفته است، هم اکنون در منزل وی از سوی مردم محاصره شده است. جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است.

خاطرنشان می شود سفیر آمریکا پیش از این نیز دیدارهای مداخله جویانه ای از شهرهای مختلف ناآرام در سوریه داشته که با واکنش دمشق روبرو شده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی در مواضع علنی و غیر علنی خود سفارت آمریکا در دمشق را به عنوان محل امنی برای مخالفان و حلقه ارتباطی کاخ سفید با جبهه معارض نظام "بشار اسد" دانسته اند.

کد مطلب 1419920

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