همایش "راه شهیدان راه بصیرت" در شهر کهک برگزار شد

مسئول پایگاه بسیج حضرت معصومه (ص) در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با برگزاری این همایشها درصدد هستیم که جوانان و نوجوانان این شهر با آرمانها و اهداف شهداء بیشتر آشنا شده و به ارزشهای شهدا و انقلاب اسلامی نزدیکتر شوند.
صفیه صاحبکار با بیان اینکه شهر کهک در دوران ۸ سال دفاع مقدس ۳۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، ادامه داد: تلاش ما بر این است که روحیهٔ ایثارگری در بین جوانان و نوجوانان این شهر بیشتر تقویت شود تا آنها یاد و اهداف شهدا را در دستور کار و برنامههای روزانهٔ خود قرار دهند.
یاد آور میشود: این همایش به همت ۲۹۰ نفر از خواهران نوجوانان و جوانان شهر کهک که عضو پایگاه بسیج حضرت معصومه (ص) میباشند برگزار شد.
کهک - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای کهک همایش "راه شهیدان، راه بصیرت" در این بخش برگزار شد.
مسئول پایگاه بسیج حضرت معصومه (ص) در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با برگزاری این همایشها درصدد هستیم که جوانان و نوجوانان این شهر با آرمانها و اهداف شهداء بیشتر آشنا شده و به ارزشهای شهدا و انقلاب اسلامی نزدیکتر شوند.
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