همایش "راه شهیدان راه بصیرت" در شهر کهک برگزار شد

مسئول پایگاه بسیج حضرت معصومه (ص) در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با برگزاری این همایش‌ها درصدد هستیم که جوانان و نوجوانان این شهر با آرمان‌ها و اهداف شهداء بیشتر آشنا شده و به ارزش‌های شهدا و انقلاب اسلامی نزدیک‌تر شوند.



صفیه صاحبکار با بیان اینکه شهر کهک در دوران ۸ سال دفاع مقدس ۳۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، ادامه داد: تلاش ما بر این است که روحیهٔ ایثارگری در بین جوانان و نوجوانان این شهر بیشتر تقویت شود تا آن‌ها یاد و اهداف شهدا را در دستور کار و برنامه‌های روزانهٔ خود قرار دهند.



یاد آور می‌شود: این همایش به همت ۲۹۰ نفر از خواهران نوجوانان و جوانان شهر کهک که عضو پایگاه بسیج حضرت معصومه (ص) می‌باشند برگزار شد.