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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

فرهادی:

کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای برداشت محصول سریعتر اقدام کنند

کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای برداشت محصول سریعتر اقدام کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری نسبت به برداشت محصولات خود حداکثر تا پایان مهر اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار فرهادی بیان داشت: با توجه به بارندگی های غیرمنتظره در سال های پیش و شرایط جوی غیرقابل پیش بینی در بلند مدت، کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود سریعتر اقدام کنند.

وی افزود: بیش از 80 درصد چهارمحال و بختیاری کوهستانی با شیب بالای 15 درصد بوده و همین موضوع سبب تغییرات جوی غیرقابل پیش بینی می شود.

فرهادی تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پیش بینی های قابل اطمینان حداکثر 72 ساعته بوده و به طور معمول پیش بینی های بیشتر از این مدت، دارای خطای 50 درصدی هستند.

وی گفت: به کشاورزان هشدار داده می شود تا با توجه به احتمال بروز تغییرات در وضعیت هوا و تا قبل از آغاز بارندگی های پاییزه نسبت به برداشت محصول اقدام کنند. 

کد مطلب 1419925

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