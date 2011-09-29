کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای برداشت محصول سریعتر اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستار فرهادی بیان داشت: با توجه به بارندگی های غیرمنتظره در سال های پیش و شرایط جوی غیرقابل پیش بینی در بلند مدت، کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود سریعتر اقدام کنند.

وی افزود: بیش از 80 درصد چهارمحال و بختیاری کوهستانی با شیب بالای 15 درصد بوده و همین موضوع سبب تغییرات جوی غیرقابل پیش بینی می شود.

فرهادی تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پیش بینی های قابل اطمینان حداکثر 72 ساعته بوده و به طور معمول پیش بینی های بیشتر از این مدت، دارای خطای 50 درصدی هستند.

وی گفت: به کشاورزان هشدار داده می شود تا با توجه به احتمال بروز تغییرات در وضعیت هوا و تا قبل از آغاز بارندگی های پاییزه نسبت به برداشت محصول اقدام کنند.