عرصه های جنگلی دالاهو 148 هزار هکتار از مساحت منطقه است

بهزاد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان دالاهو با 193 هزار هکتار مساحت در مناطق کوهستانی، از مناطق با تنوع اکوسیستمی و پتانسیل بالای جذبه های طبیعی استان است که تنوع آب و هوایی آن در منطقه شمال غربی و شرقی شهرستان جذبه بی بدیلی به پتانسیل های بالقوه این شهرستان داده است.

حیدری افزود: حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی، نیازمند همت، مشارکت عمومی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی است، به نحوی که این فرهنگ باید در مسائل روزانه و نگرش اندیشه آبخیزنشینان جزء لاینفک رفتارهای اجتماعی افراد باشد.

وی تاکید کرد: مساحت عرصه جنگلی این شهرستان، 77/80 هزار هکتار و مراتع 43/67 هزار هکتار است که این عرصه ها، 148 هزار هکتار از مساحت منطقه را تشکیل داده اند.

حیدری به عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دالاهو در سه ساله اخیر اشاره کرد و گفت: در بخش آبخیزداری؛ اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق حریر، ریجاب، سرخه دیزه، ریجاب و حوزه تختگاه را در بخش سازه ها و در 95 هکتار سکوبندی مشارکتی در ریجاب و احداث 46 هکتار باغ دیم در منطقه کرند، را داشته ایم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دالاهو با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش مرتع این اداره، تصریح کرد: ممیزی عرصه های فاقد ممیزی، عملیات اصلاحی شامل کپه کاری، قرق، کودپاشی در مراتع کنه‌هر و دالاهو، اخذ عوارض علفچری در حق دولت و مدیریت چرا، در این مدت صورت گرفته است.

وی به اقدامات انجام گرفته در بخش جنگل اشاره کرد و گفت: علاوه بر جنگلکاری طلسم و احداث جنگلکاری حاشیه راه در راستای سیاست های اجرایی دولت و سازمان، بیش از 3000 هکتار عملیات غنی سازی در اجرای پروژه جنگلکاری چند منظوره اجرا شده است که این منطقه، برای چند سال متوالی از مناطق مهم صیانت کشور است و نیز کشت گیاهان دارویی و احداث 20 مورد جایگاههای سوخت از عملکرد این بخش است.

حیدری گفت: در بخش حفاظت و واگذاری، احداث بیش از 50 کیلومتر خط تنسیق در مناطق سرخه دیزه، سرمیل و کوکاب نواکوه و بنچمارکهای سیمانی در مناطق گهواره باباشاه احمد و هوروه، که از برنامه های این اداره است، عملیاتی شده است.

وی افزود: علاوه بر این، دراین مدت، مبارزه با گونه دارواش در سطح جنگلهای شهرستان دالاهو، در سطح وسیعی انجام گرفته است.

حیدری با تاکید بر احداث ساختمان حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و افتتاح پاسگاه ویژه منابع طبیعی، گفت: برای تقویت فعالیت‌های حفاظتی و کنترل تخلفات، نظارت مستمر بر امداد جنگل و اطفای حریق در سطح شهرستان، تشکیل پرونده برای متخلفین بر اساس مواد قانونی و پیگیری تا حصول نتیجه در مراجع قضایی و اخذ سند تمام عرصه منابع ملی به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع، بررسی و جواب استعلامات طرح هایی داشته ایم که اجرایی شده اند.

وی در پایان گفت: در بخش ترویج و روابط عمومی، راه اندازی اتوماسیون اداری و بخش هایی مثل تهیه نقشه های حفاظتی شهرستان، گزارش عملکرد تصویری، استفاده از نرم افزارها در تهیه مستند سازی ها و بروشورهای اداری و برگزاری کلاس‌های مستمر ترویجی و توجیهی، برنامه هایی داشتیم که در سطح منطقه اجرا شده است.