هفتمین جشنواره قرآنی جوانان مساجد استان البرز برگزار می شود

دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: این مسابقات ویژه برادران زیر 35 سال عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوده و در هفت رشته حفظ، قرائت، ترتیل، اذان، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه، صحیح خوانی حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می شود.

رسول عطا پور افزود:علاقه مندان به شرکت در جشنواره قرآنی مدهامتان با همراه داشتن معرفی نامه از کانون فرهنگی مسجد در شهرستان ها ی استان تا پایان شهریور با مراجعه به ادارات ارشاد تا چهارم مهر ماه با مراجعه به دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فرصت دارند نسبت به ثبت نام و شرکت در مراحل مقدماتی این مسابقات قرآنی اقدام نمایند.

عطاپور بیان کرد: مرحله استانی و نهایی مسابقات و آزمون کتبی مسابقه تفسیر (ویژه ائمه جماعات ) و مفاهیم قرآن ونهج البلاغه در روز جمعه هشتم مهر ماه از ساعت 9 صبح با حضور منتخبین شهرستان ها و به میزبانی کانون فرهنگی وهنری شهدای گلشهر ویلا به آدرس کرج ،میدان مادر ،ابتدای خیابان خیام شرقی ،مسجد جامع حضرت حجت ابن الحسن برگزار می شود.

وی تصریح کرد : برگزاری مسابقات قرآنی گام مثبتی در ترویج فرهنگ قرآنی و اعتلای پرچم سبز قرآن در جامعه می باشد و می بایست از هر طریق ممکن و با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در اجرای توصیه های رهبرمعظم انقلاب مبنی بروارد کردن قرآن به متن زندگی مردم ،تلاش و مجاهده کرد.

دبیر جشنواره قرآنی جوانان مساجد استان البرز در پایان اذعان داشت: قرآن روح و جان انسان ها را بیمه می کند و کانون های مساجد با برگزاری کلاس های آموزش قرآن، محافل انس و مسابقات قرآنی مانند سازمان بیمه گر ،نوجوانان و جوانان ما را در برابر هجمه های فرهنگی و اعتقادی بیمه نموده و آسیب های جنگ نرم تحمیلی دشمن را خنثی می سازد چرا که انس با قرآن در نوجوانی و جوانی برابر فرمایش رسول گرامی اسلام باعث می شود که قرآن با گوشت و خون و به عبارتی با روح فرد عجین می شود.

