ادعای حکومت امام زمان(عج) بر کشور صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قبل از ظهر پنج شنبه در نشست بصیرت که با موضوع مهدویت و جریان‌های انحرافی و در محل موسسه امام خمینی (ره) با حضور جمعی از بانوان بسیجی برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن میلاد کریمه اهل بیت(ع) با بیان اینکه برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که در کشور امام زمان(عج) حکومت می‌کند گفت: در کشور یکی از نائب‌های عام امام زمان(عج) که مقام معظم رهبری است حکومت می‌کند نه شخص حضرت ولی عصر(عج).



وی ادامه داد: افرادی که ادعا می‌کنند در کشور امام زمان(عج) حکومت می‌کند بعد‌ها این ادعا را دارند که تمام اتفاقاتی که رخ داده توسط حضرت صاحب الزمان(عج) صورت گرفته است و به عنوان مثال امام زمان‌(عج) است که در اموال تصرف می‌کند.



امروز میگویند امام زمان(عج) حکومت می‌کند، فردا ادعای امام زمان(عج) بودن دارند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: این‌ها امروز می‌گویند امام زمان (عج) است که حکومت می‌کند و فردا به دنبال این هستند که بگویند من خود امام زمان‌(عج) هستم.



وی در ادامه به موضوع مهدویت و جریانهای انحرافی اشاره داشت و با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم اظهار کرد: در این عالم هر چیزی که وجود دارد ناب و خالص نبوده و هرچیز نافعی آمیزه‌ای از ضرر و آلودگی را نیز در بردارد.



آیت الله مصباح با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشت که همه آلودگی‌ها روزی از بین می‌روند بیان داشت: در این عالم حق و باطل با یکدیگر آمیخته است و روزی باطل از بین رفته و حق ماندنی و پایدار خواهد بود.



اختلاط حق و باطل از ترفندهای شیطان برای گمراهی انسان ها است

وی ادامه داد: اختلاط حق و باطل از جمله ترفندهای شیاطین وایادی آن است تا از این طریق بتواند باطل را با جلوه‌ها و لعاب زیبا پوشانده و به نوعی آن را حق جلوه دهد تا بتواند از این طریق انسان‌ها را گمراه کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید براینکه هر چیزی که گرانبها‌تر باشد سعی برای ساخت بدل آن بیشتر است عنوان کرد: قیمتی‌ترین اعتقاد هدایت انسان‌ها به سمت خداوند است که شیطان سعی دارد برای خدا‌شناسی انسان‌ها یک بدل تهیه و آن را به انسان‌ها عرضه کند تا از این طریق بتوانند آن‌ها را گمراه کند.



وی با بیان اینکه اعتقاد به مهدویت نیز اندیشه‌ای ناب و بسیار گرانبها است که در سعادت انسان نقش فراوانی دارد ادامه داد: در مورد امام زمان(عج) نیز این امر تکرار شده و افرادی همواره سعی دارند خود را نائب امام زمان و یا حتی خود امام زمان(عج) جا بزنند.



امروز برخی درصدد ترویج بابیت و بهائیت مدرن هستند

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به شکل گیری فرقه‌های انحرافی همچون بابیت و بهائیت ابراز کرد: نباید اینگونه تصور شود که پیدایش فرقه‌های انحرافی دیگر به پایان رسیده بلکه امروز نیز افرادی سعی دارند با روش‌های جدید و به روز به نوعی بابیت و بهائیت مدرن را ایجاد کنند.



وی در ادامه به اعتقادات برخی از صوفیان درباره امام زمان(عج) اشاره داشت و عنوان کرد: یک عده از صوفیان براین اعتقاد دارند که امام زمان(عج) شخص خاصی نیست بلکه یک مقام است که هر کسی ممکن است با سیر و سلوک بتواند به این مقام دست پیدا کند.



رئیس موسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: برخی افراد در ابتدا ادعای ارتباط با امام زمان(عج) را دارند و پس از مدتی با این توجیه که ما نیز مانند امام زمان خواهان اجرای عدالت هستیم ادعای امام زمان(عج) بودن را مطرح می‌کنند.



توجه به رهنمودهای رهبری موجب قرار گرفتن در مسیر صحیح است

وی در ادامه با بیان اینکه انسان وقتی گمراه شد عقل از وی ربوده می‌شود بیان داشت: باید مواظب بود تا در مسیر دین و رهنمودهای مراجع و مقام معظم رهبری حرکت کرد تا بتوان از انحرافات دور ماند.

