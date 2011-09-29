مبلغان باید با زبان و فرهنگ غرب آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین دوره آموزش مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی حوزنه علمیه قم با بیان این مطلب تصریح کرد: یک مبلغ باید همواره چرایی مبلغ بودن خود را که ترویج احکام خدا، دین و اخلاق و عدالت است فراموش نکند در این صورت چگونگی ها و بی مهری‌ها را می تواند تحمل کند.



وی اظهارداشت: مبلغان در هر جای دنیا در صورت رعایت اصول اولیه تبلیغ در میان مردم عزیز و محترم هستند جون مبلغ بیانگر آرزوها و آرمان‌های آنان است از این رو مبلغ باید مردم را به جای دعوت به خود به سمت خدا دعوت کند و باید عالم ربانی باشد نه اینکه بخواهد خودش رب باشد.



تبلیغ هنر است



قمی تبلیغ را هنر دانست و تصریح کرد: برقراری ارتباط مناسب با مردم هنر است و در این صورت است که کار مبلغ مانند کار انبیاء می‌شود و بزرگترین هنرمندان تاریخ انبیاء هستند؛ هنرمند باید ابتدا خودش پیام را درست بگیرد و بعد بتواند آن را به درستی به مردم منتقل کند.



وی اظهارداشت: هنرمندی که خودش مهذب نباشد و پیام تبلیغ را درک نکند مانند کسانی است که می‌خواهند درباره نماز فیلم بسازند اما چون نماز را درک نکرده‌اند در این کار موفق نیستند.



معاون امور بین الملل دفتر رهبری زبان دانی را شرط لازم برای موفقیت در تبلیغ در دنیای کنونی برشمرد و بیان داشت: مبلغ اگر در تبلیغ با سختی و مشکلاتی مواجه نشد بداند در تبلیغش موفق نیست زیرا سختی و مشکلات لازمه تبلیغ است و انبیاء هم همگی یا در راه تبلیغ کشته شده و یا دچار زحمات فراوانی شده اند.



وی با اشاره به وجود سازمانهای رسمی برای اعزام مبلغ به نقاط مختلف دنیا ادامه داد: مبلغ نباید تنها به این سازمانها تکیه بکند بلکه باید با الگوپذیری از کسانی مانند آیت الله بهشتی و ... خودش در هر جا که احساس نیاز بنه او هست حضور یابد و انجام وظیفه کند.



تاکید بر تالیفات مناسب برای تازه مسلمانان



قمی تالیف مقالات و کتب به خصوص به زبانهای دیگر را از جمله ضروریات در دوران کنونی برشمرد و بیان کرد: با وجود کارهای صورت گرفته در این زمینه هنوز کتاب مناسبی برا ی تازه مسلمانان که بتوان مفاهیمی مانند انتظار و مفاهیم قرآنی و ... را به زبان ساده بیان کند نداریم.



قمی آشنایی با فرهنگ و زبان غربی را جزء لوازم کار تبلیغ در دوران کنونی دانست و تاکید کرد: یک مبلغ باید با سابقه فکری و فرهنگی غرب و نخوت و تکبر آنان همچنین زمینه‌های اجتماعی و سیاسی برای تبلیغ آشنا باشد تا بتواند به موفقیت برسد.



مبلغان آشنا به زبانهای خارجی تربیت شوند



وی بر لزوم فراتر رفتن از زبان انگلیسی تاکید و تصریح کرد: باید مبلغانی آشنا به زبانهای دیگر مانند روسی، اسپانیولی و ... که در دنیای کنونی مخاطبان زیادی دارد تربیت کنیم.



