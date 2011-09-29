قلعه تاریخی سورک تعمیر و مرمت می شود

شاهین ایل بیگی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری اقدماتی از قبیل استحکام بخشی پی ها و دیوارهای سنگی، خشتی و آجری، تعویض تیر چوبی شکسته سقف ها، اجرای عملیات لایه برداری و مرمت در و پنجره های قدیمی، اصلاح شیب بندی و عایق کاری پشت بام و اجرای عملیات بند کشی و ... انجام می شود.

شاهین ایل بیگی پورافزود: مرمت درب و پنجره های چوبی این بنا شامل عملیات تمیزکاری و لایه برداری، استحکام بخشی تعویض قسمت های فرسوده و روغن کاری آثارچوبی انجام شده است.

وی بیان داشت: برای تعمیر و مرمت قلعه تاریخی سورک در سال جاری بیش از 800 میلیون ریال از محل اعتبارات محلی پیش بینی شده است.

قدمت قلعه تاریخی سورک به سردار جنگ به دوره قاجاریه بر می گردد و این قلعه واقع در روستای سورک در 40 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

قلعه تاریخی سورک با شماره ثبت 1898 در سال 76 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.