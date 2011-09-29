آتشپاد حجت الله جهانبخشی، مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه به مناسبت هفتم مهر روز ملی"آتش‌نشانی و ایمنی"، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: در 7 مهر سال 65 پالایشگاه آبادان توسط نیروی های بعث عراق، به شدت بمباران شد و بسیاری از آتشنشانان به شهادت رسیدند، که به این مناسبت، هفتم مهر هر سال به عنوان روز ملی "آتشنشانی و ایمنی" نامگذاری شده است.

جهانبخشی با اشاره به خدمات کارکنان آتش‌نشانی کرمانشاه در طول این سالها، افزود: برای حفظ آمادگی نیروهای سازمان، رزمایشی امروز با حضور 150 نفر از آتش‌نشانان و 30 دستگاه خودر و امداد و نجات از میدان فردوسی کرمانشاه به سمت میدان امام(ره)، به نمایش درآمد.

وی با تقدیر از مدیران ارشد استان تاکید داشت: جا دارد از خدمات استاندار که در همه برنامه ها ما را همراهی کرده اند، تقدیر داشته باشم.

جهانبخشی تصریح کرد: در تعطیلات نوروز امسال، نیروهای آتش نشانی کرمانشاه به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان و مهمانان نورزی به استان بوده اند که در اینجا قدردانی خودم را از ایشان اعلام می کنم.

وی افزود: با وجود فرهنگ والای مردم کرمانشاه، شاهد هستیم که بیش از 90 درصد تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی کرمانشاه غیر واقعی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان کرمانشاه گفت: متاسفانه عده ای از شهروندان با تماس های غیرواقعی با سامانه 125، مشکلات عمده ای را برای دیگر شهروندان نیازمند کمک به وجود می آورند که از این افراد درخواست داریم که جدا از این کار خودداری کنند.

جهانبخشی در پایان گفت: نیازمند آموزش همگانی برای تماس با سامانه 125 آتشنشانی در رسانه ها هستیم، که سازمان آتش نشانی در این زمینه، نهایت همکاری را خواهد داشت.