روحانیون برای حضور در مسند قضاوت اعلام آمادگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی عصر پنجشنبه در جمع روحانیون و علمای استان زنجان با انتقاد از کمرنگ بودن روایات، احادیث و آیات قرآن در منبر مساجد و تکایا گفت: روحانیون باید در هر منبری از آیهای مناسب با حال جامعه و همچنین از مباحث اخلاقی و عقیدتی استفاده کنند تا جوانان به سمت مسجد و روحانیت جلب شوند.
وی افزود: مسایل و مشکلات جدیدی در جامعه مطرح میشود که نیاز به فکر و کار جدید دارد زیرا این نظام دایماً مسایل جدید خلق میکند به عنوان مثال روابط دختر و پسر در دانشگاهها و یا بحث خسارت تاخیر تادیه در بانکها از وام بخشی از این مشکلات است که باید از حوزههای علمیه سئوال کرد که چقدر توانستهاند مشکلات نظام را برطرف کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه زمان طاغوت روحانیون حق ورود به دستگاه قضا را نداشتند، گفت: قوه قضائیه امروز با فقر عظیمی در تامین قاضی مواجه است. روحانیونی که از دستگاه قضائی گلایه میکنند باید به این پرسش پاسخ دهند که شما چقدر به دستگاه قضا کمک کردید در حالی که امام(ره) فرمودند که فقها و علما به قوه قضائیه کمک کنند.
وی افزود: بنده از همین تریبون اعلام می کنم که دستگاه قضائی نیازمند به قاضی عالم و عادل است. شما معرفی کنید ما هم آموزش می دهیم. مگر میشود قاضی حوزوی از آمریکا وارد کرد پس حوزههای علمیه کوتاهی نکنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین از حوزههای علمیه و روحانیون درخواست کرد که خود را با مسایل روز به روز کرده و با مطالعه دقیق پرسشهای امروز جامعه را پاسخ دهند. به عنوان مثال در بحث امنیت پرسشهای زیادی مطرح است. باید حوزههای علمیه و دانشگاهها با با ادله کافی به شبهات پاسخ دهند تا خدایی نکرده وارد ذهن جوانان نشود. وظیفه روحانیت این است که در این فضای بسیار سنگین مشکلات نظری، عقیدتی، اخلاقی را پاسخگو باشند زیرا مردم در باب اعتقادات و عقاید پرسشهایی دارند.
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