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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

برگزاری جشنواره شعر گلدسته های سپید در مساجد کرج

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون های مساجد البرز از برگزاری جشنواره شعر و قطعات ادبی "گلدسته های سپید" در کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد.

کاظم شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره شعر و قطعات ادبی  "گلدسته های سپید" در کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره شعر و قطعات ادبی "گلدسته های سپید" در کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت: مرحله کشوری هفتمین جشنواره شعر و قطعات ادبی به میزبانی استان ایلام در رشته های شعر، نثر ادبی و داستان نویسی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تمامی شرکت کنندگان می توانند با شرکت در بخش ویژه آثار خود را با موضوع غدیر امام علی (ع) به این دبیر خانه ارسال نمایند.

شکری افزود: شرکت کنندگان می توانند دو اثر را جهت شرکت در جشنواره ارائه نمایند و باید حداکثر دارای 35 سال سن باشند.

وی اظهار داشت: آخرین مهلت ثبت نام 15 مهر ماه است.
کد مطلب 1419940

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