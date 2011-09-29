برگزاری جشنواره گلدسته های سپید در کانونهای فرهنگی هنری مساجد

کاظم شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره شعر و قطعات ادبی (گلدسته های سپید ) در کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.



وی از برگزاری جشنواره شعر و قطعات ادبی (گلدسته های سپید ) در کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت : مرحله کشوری هفتمین جشنواره شعر و قطعات ادبی به میزبانی استان ایلام در رشته های شعر،نثر ادبی ،و داستان نویسی برگزار می شود.



شکری تصریح کرد: تمامی شرکت کنندگان می توانند با شرکت در بخش ویژه آثار خود را با موضوع غدیر امام علی (ع) به این دبیر خانه ارسال نمایند.



این مسئول افزود: شرکت کنندگان می توانند دو اثر را جهت شرکت در جشنواره ارائه نمایند و باید حداکثر دارای 35 سال سن باشند.



وی اظهار داشت: آخرین مهلت ثبت نام 15 مهر ماه است.