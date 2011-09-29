بهره برداری از 385 واحد مسکن مهر در سراب تا پایان سال 91

به گزارش خبرنگار مهر،‌ همزمان با هفته دفاع مقدس، صبح پنجشنبه با تحویل نمادین کلید یک واحد آپارتمان مسکن مهر در سراب 32 واحد مسکن مهر در این شهر به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان شد.

عبدالرضا وکیلی آزاد، دبیر شورای مسکن مهر سراب در مراسم بهره برداری از نخستین پروژه مسکن مهر در سراب گفت: با بهره برداری از مجتمع احداث شده از سوی تعاونی مسکن مهر کارمندان دولت، 32 خانواده دارای مسکن شدند.

وی احداث و بهره برداری از این مجتمع را در راستای سیاست های عدالت محور دولت دانست و اظهار داشت: در حالی که به دلیل مشکل خرید و آماده سازی زمین پروژه مسکن مهر در سراب با تاخیر آغاز شده بود، ولی با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران مسکن مهر و تعامل راهگشا با دستگاه های اجرایی در جهت بسترسازی و تامین زیربناهای تاسیساتی بهره برداری از 32 واحد مسکن مهر امروز آغاز شد.

رئیس اداره تعاون سراب با اشاره به اینکه مسکن مهر در سراب در سه منطقه شهرک گلها، جاده اندراب و اراضی گلیک آباد در حال اجراست ابراز داشت: تعداد 271 واحد نیز از سوی اداره مسکن و شهرسازی و به صورت قرارداد سه جانبه با انبوه سازان در حال احداث است.

به گفته وکیلی آزاد برای هر واحد مسکن مهر بانک عامل رقمی در حدود 200 میلیون ریال تسهیلات به تعاونی ها پرداخت کرده و اعضا نیز بهای زمین و بقیه هزینه ها را پرداخت کرده اند.

در محل واحدهای احداثی در مسکن مهر امروز عملیات اجرایی احداث مدرسه 10 کلاسه نیز شروع شد.

مرتضی علمی، رئیس آموزش و پرورش سراب در این مراسم گفت: با اختصاص دو هزار و 170 مترمربع از اراضی مسکن مهر مدرسه 10 کلاسه با اعتبار اولیه 240 میلیون ریال در این محل احداث خواهد شد.

وی افزود: تلاش خواهد شد تا در اسرع وقت این مدرسه به بهره برداری برسد.

گفتنی است در مراسم تحویل خانه های مسکن مهر سراب، امام جمعه موقت، مسئولان استانی و شهرستانی و نیز اعضای تعاونی های مسکن مهر حضور داشتند.