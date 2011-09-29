شرکت مشترک تولید دستگاه های ضد تگرگ آذربایجان غربی و آرماویر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه در پایان دیدار استاندار آذربایجان غربی و استاندار آرماویر ارمنستان، تفاهم نامه ایجاد شرکت مشترک ایرانی و ارمنی برای تولید دستگاه های ضد تگرگ در آذربایجان غربی به امضای جلال زاده استاندار آذربایجان غربی و آشوت قهرمانیان استاندار آرماویر ارمنستان و همچنین رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و مدیر عامل شرکت سازنده این دستگاه از کشور ارمنستان رسید.

استاندار آذربایجان غربی در سفر به کشور ارمنستان از کارخانه تولید ضد تگرک بازدید و دستور خرید تعدادی از این دستگاه و نصب آزمایشی آن را در برخی از مناطق استان را صادر کرده بود.

به گفته محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، تاکنون هشت دستگاه ضد تگرگ از کشور ارمنستان خریداری و در شهرهای ارومیه، مهاباد، سلماس و میاندوآب نصب و راه اندازی شده است.